Алексиевич, Кундера, Рушди и другие писатели призвали защитить Европу от Путина и политиков-популистов 1 26.01.2019, 19:01

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За четыре месяца до выборов в Европарламент 30 писателей выступили с открытым письмом в защиту либеральных ценностей.

Их «проевропейский манифест» был опубликован в пятницу во французской газете Libération.

Открытое письмо было написано по инициативе французского политического журналиста и философа Бернара-Анри Леви. Его главная цель состояла в том, чтобы призвать европейцев подняться на защиту демократических и либеральных ценностей проекта «Европа», который, несмотря на «ошибки, промахи, а подчас даже малодушие был и остается вторым домом для каждого свободного человека на планете».

Авторы пишут, что сейчас, спустя три четверти века после победы над фашизмом и через 30 лет с момента падения Берлинской стены, Европе предстоит новая битва за цивилизацию. Главная угроза, по их мнению, исходит от популистов, призывающих восстановить «национальный дух» и «утраченную идентичность».

«Европу атакуют лжепророки, опьяненные чувством обиды и бредящие возможностью оказаться в центре внимания. Она покинута двумя величайшими союзниками, которые в течение прошлого века дважды спасали ее от самоубийства; одним по ту сторону канала [Ла-Манша] и другим, который находится на другой стороне Атлантики. [Европейский] континент уязвим для все более наглого вмешательства со стороны хозяина Кремля. Сама идея Европы разваливается на части на наших глазах» — считают авторы обращения.

В письме говорится, что если «патриоты Европы» не опомнятся, выборы в Европарламент, которые должны пройти в мае, станут катастрофой. Победа достанется разрушителям, а те, кто верят в наследие Эразма Роттердамского, Данте, Гете и Яна Амоса Коменского, потерпят постыдное поражение; восторжествует презрение к знанию и культуре, произойдут вспышки ксенофобии и антисемитизма, считают авторы обращения. Они призывают всех еще раз поддержать Европу, которая, несмотря на все ошибки политиков, все равно «остается маяком для всех свободных мужчин и женщин планеты».

Cреди прочих письмо подписали: Светлана Алексиевич, Марио Варгас Льоса, Эльфрида Елинек, Исмаил Кадарэ, Милан Кундера, Бернар-Анри Леви, Адам Михник, Герта Мюллер, Орхан Памук, Салман Рушди, Людмила Улицкая, Энн Эплбаум и др.