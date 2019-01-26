закрыть
26 января 2019, суббота, 19:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Алексиевич, Кундера, Рушди и другие писатели призвали защитить Европу от Путина и политиков-популистов

1
  • 26.01.2019, 19:01
  • 1,229

За четыре месяца до выборов в Европарламент 30 писателей выступили с открытым письмом в защиту либеральных ценностей.

Их «проевропейский манифест» был опубликован в пятницу во французской газете Libération.

Открытое письмо было написано по инициативе французского политического журналиста и философа Бернара-Анри Леви. Его главная цель состояла в том, чтобы призвать европейцев подняться на защиту демократических и либеральных ценностей проекта «Европа», который, несмотря на «ошибки, промахи, а подчас даже малодушие был и остается вторым домом для каждого свободного человека на планете».

Авторы пишут, что сейчас, спустя три четверти века после победы над фашизмом и через 30 лет с момента падения Берлинской стены, Европе предстоит новая битва за цивилизацию. Главная угроза, по их мнению, исходит от популистов, призывающих восстановить «национальный дух» и «утраченную идентичность».

«Европу атакуют лжепророки, опьяненные чувством обиды и бредящие возможностью оказаться в центре внимания. Она покинута двумя величайшими союзниками, которые в течение прошлого века дважды спасали ее от самоубийства; одним по ту сторону канала [Ла-Манша] и другим, который находится на другой стороне Атлантики. [Европейский] континент уязвим для все более наглого вмешательства со стороны хозяина Кремля. Сама идея Европы разваливается на части на наших глазах» — считают авторы обращения.

В письме говорится, что если «патриоты Европы» не опомнятся, выборы в Европарламент, которые должны пройти в мае, станут катастрофой. Победа достанется разрушителям, а те, кто верят в наследие Эразма Роттердамского, Данте, Гете и Яна Амоса Коменского, потерпят постыдное поражение; восторжествует презрение к знанию и культуре, произойдут вспышки ксенофобии и антисемитизма, считают авторы обращения. Они призывают всех еще раз поддержать Европу, которая, несмотря на все ошибки политиков, все равно «остается маяком для всех свободных мужчин и женщин планеты».

Cреди прочих письмо подписали: Светлана Алексиевич, Марио Варгас Льоса, Эльфрида Елинек, Исмаил Кадарэ, Милан Кундера, Бернар-Анри Леви, Адам Михник, Герта Мюллер, Орхан Памук, Салман Рушди, Людмила Улицкая, Энн Эплбаум и др.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»