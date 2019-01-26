В центре Минска проходила массовая манифестация 1 26.01.2019, 19:13

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Фото: sb.by

В столице снимали кино про Купалу.

В центре Минска снимали массовую сцену для нового фильма о Янке Купале.

Как пишет sb.by, съемки происходили у здания ратуши.

Сцена должна была показать массовую манифестацию, которая проходила в Минске после Кровавого воскресенья: в начале 1905 года протесты затронули многие города, в том числе белорусские. А Янка Купала был их свидетелем.

Биографическую драму обещают показать не ранее осени. В главной роли снимается латвийский актер Николай Шостак.