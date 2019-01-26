закрыть
26 января 2019, суббота, 19:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В центре Минска проходила массовая манифестация

1
  • 26.01.2019, 19:13
  • 1,554
Фото: sb.by

В столице снимали кино про Купалу.

В центре Минска снимали массовую сцену для нового фильма о Янке Купале.

Как пишет sb.by, съемки происходили у здания ратуши.

Сцена должна была показать массовую манифестацию, которая проходила в Минске после Кровавого воскресенья: в начале 1905 года протесты затронули многие города, в том числе белорусские. А Янка Купала был их свидетелем.

Биографическую драму обещают показать не ранее осени. В главной роли снимается латвийский актер Николай Шостак.

Фото: sb.by

популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»