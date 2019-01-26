NYT: Трамп и его окружение более 100 раз контактировали с представителями РФ до инаугурации 1 26.01.2019, 19:22

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Дональд Трамп

Как минимум 17 представителей президентской кампании Трампа и его советников контактировали с россиянами.

Президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение контактировали с представителями России, Wikileaks и посредниками более 100 раз до его инаугурации во время президентской кампании 2016 года, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, как минимум 17 представителей президентской кампании Трампа и его советников контактировали с россиянами, представителями Wikileaks или же с посредниками.

Речь идет о более 100 личных встречах, телефонных переговорах, писем по электронной почте, смс и переписке в Twitter. В то же время в расследовании говорится, что подобные контакты со стороны РФ неоднократно отвергались.

С самим Трампом после выдвижения его кандидатуры на пост президента США несколько раз контактировали предприниматель Арас Агаларов и его сын Эмин Агаларов.

Бизнесмены также помогали в организации встречи в Trump Tower в 2016 году.

Также в расследовании говорится о шести личных контактах американского лидера, о 17 встречах его бывшего адвоката Майкла Коэна и его сына Дональда Трампа-младшего.

Также с россиянами пять раз лично контактировал экс-советник президента Майкл Флинн и 18 раз - экс-советник Роджер Стоун.

Напомним, бывший глава ФБР Роберт Мюллер уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.