Австрийку, призывавшую Путина ввести войска, посадили на 14 лет 2 26.01.2019, 19:41

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ФОто: Вечерние Вести

Моника Унгер планировала спровоцировать в Австрии военный переворот.

Суд в Австрии приговорил к 14 годам лишения свободы лидера ультраправой группировки Монику Унгер. Она провозгласила себя президентом несуществующего государства "Федерация Австрия" и планировала спровоцировать в стране военный переворот. Для помощи своим планам она просила военной поддержки у президента России Владимира Путина, пишет "Немецкая волна".

Согласно данным австрийской контрразведки, в возглавляемой Унгер организации состояли 2700 человек. Им выдавились документы несуществующего государства, их призывали не платить австрийские налоги.

Защита Унгер настаивала на том, что взгляды членов организации были "очень странными", но "не опасными". Оглашая приговор, судья пояснил, что его суровость должна служить ясным сигналом: антигосударственная активность недопустима.

Заместитель Унгер, 71-летний бывший сотрудник полиции, приговорен к 10 годам тюрьмы. Ещё 12 обвиняемых по тому же делу, в их числе пенсионеры и безработные, получили от девяти месяцев до трех лет тюрьмы.

В последнее время германские СМИ обратили внимание на возросшую активность так называемых "граждан Рейха" - людей, живущих в Германии, которые не признают легитимность ФРГ и по-прежнему считают себя гражданами Германского рейха.