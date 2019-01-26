В Беларуси в 2018 году заметно выросла продажа алкоголя 26.01.2019, 19:57

Беларусь занимает первое место по потреблению крепкого алкоголя.

Продажа водки в натуральном выражении в 2018 году в Беларуси выросла на 0,5% до 8 млн 537,5 тыс. дал, ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 47,5%, свидетельствуют данные Белстата.

Как сообщалось, продажа водки в натуральном выражении в 2017 году в Беларуси также выросла на 0,5%, ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 48,8% (в 2016 году — 49,1%).

Через розничную торговую сеть за прошлый год реализовано алкогольных напитков и пива на 3,6 млрд рублей (9,1% розничного товарооборота торговли). Всего в абсолютном алкоголе продано 7 млн 223,9 тыс. дал алкогольных напитков и пива (рост составил 3,4%), передает tut.by.

Пива продано 37 млн 876,9 тыс. дал, что на 7,3% больше, чем за 2017 год. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 21% (в 2017-м — 20,2%).

Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 1 млн 380,9 тыс. дал (на 25,5% больше), виноградных вин — 3 млн 697,3 тыс. дал (на 9,4% больше), плодовых вин — 4 млн 904,4 тыс. дал (на 8,1% меньше). Плодовые вина заняли 12,2% в объеме продажи алкогольной продукции (в 2017 году — 13,8%).

Коньяков, коньячных изделий и бренди продано 557,5 тыс. дал (на 17,6% больше), игристых вин, включая шампанское, — 1 млн 586,9 тыс. дал (на 9,2% больше), слабоалкогольных напитков — 1 млн 118,6 тыс. дал (на 32,5% больше).