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В Бразилии сочли необходимым создать «коридор» для побега Мадуро

  • 26.01.2019, 20:06
Фото: Reuters

Об этом заявил вице-президент Бразилии.

Для побега диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его подчиненных из страны необходимо создать «коридор», считает вице-президент Бразилии Антониу Амилтон Моурау. передает РБК.

«Мне кажется, что перед другими странами стоит важная задача — обеспечить Мадуро и его подчиненным выход. Должен быть коридор для побега», — заявил Моурау в интервью телеканалу Globo.

По его словам, коридор следует построить для того, чтобы Мадуро и его команда оставили свои должности, и Венесуэла начала восстанавливаться.

23 января председатель однопалатного парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы и лидер республиканской оппозиции Хуан Гуаидо на митинге в Каракасе объявил себя исполняющим обязанности президента страны вместо диктатора Николаса Мадуро.

Гуаидо поддержали президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару, а также власти Канады, Грузии, МИД Дании и ряд стран Латинской Америки.

Глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что «вся Европа объединится в поддержку демократических сил Венесуэлы». О поддержке Национального собрания Венесуэлы высказалась глава европейской дипломатии Федерика Могерини. В поддержку Мадуро выступили Россия, Китай, Турция, Боливия и Куба.


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