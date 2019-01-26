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Зеленский запустил видеоблог

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  • 26.01.2019, 20:48
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Владимир Зеленский

Шоумен заявил, что покажет другую сторону политики Украины.

Шоумен Владимир Зеленский, который подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины, объявил 26 января в Facebook о появлении видеоблога (влога) своей избирательной команды.

"Как стать политиком, при этом остаться человеком, настоящим? На это все есть ответы в моем влоге. Новый влог, который покажет другую сторону политики Украины. Мы вам покажем все вживую: кто мы, где мы, как все исправить... Ну, будем пытаться это сделать", – сказал Зеленский.

Президентские выборы пройдут 31 марта 2019 года. 31 декабря 2018 года в стране стартовала президентская избирательная кампания.

В новогоднюю ночь Зеленский сообщил в эфире телеканала "1+1", что будет баллотироваться в президенты Украины.

21 января 2019 года политическая партия "Слуга народа" на внеочередном заседании единогласно приняла решение о выдвижении Зеленского кандидатом в президенты Украины.

25 января Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Он заявил, что над предвыборной программой работало интернет-сообщество, "люди, которые вошли в "Зе команду", и эксперты, и призвал ее дополнять и критиковать.

В электронной декларации за 2018 год, которую Зеленский подал в ЦИК, указано, что он владеет недвижимостью, 99,9% ООО "Студия Квартал – 95", является конечным бенефициаром фирм на Кипре, в Белизе, на Британских Виргинских Островах и в Италии. У политика также есть сбережения в банках и наличные средства в долларах, евро и гривне.


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