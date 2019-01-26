В Гродно собирают подписи за изъятие агрессивного пса, покусавшего мальчика 13 26.01.2019, 21:01

2,478

Фото: ctv.by

16 января пес напал на школьника-первоклассника, покусав ему лицо.

В Гродно собирают подписи за изъятие агрессивного пса, который 16 января напал на школьника-первоклассника в микрорайоне Ольшанка.

Как пишет tut.by, мальчику сняли все швы на лице. Сейчас готовятся результаты судебно-медицинской экспертизы, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела на хозяев стаффордширского терьера.

А тем временем соседи владельцев пса бойцовской породы собирают подписи за то, чтобы животное забрали у семьи. Хозяева собаки стоят на учете в СОП. Инцидент произошел из-за того, что потенциально опасную собаку выгуливал малолетний 10-летний мальчик, сын хозяев. Жители микрорайона Ольшанка говорят, что несмотря на тот инцидент он по-прежнему выгуливает собаку один.

Подруга этой семье угрожала матери пострадавшего мальчика в личных сообщениях в социальных сетях, в том числе обещала "убить и покалечить". Женщина сделала скриншоты сообщений и обратилась в милицию.