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ЕС призвал Мадуро объявить досрочные выборы в Венесуэле

  • 26.01.2019, 21:07
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В случае отказа от проведения досрочных выборов ЕС признает власти Венесуэлы нелегитимными.

Европейский союз призвал диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро объявить досрочные президентские выборы в стране. Соответствующее заявление опубликовал Совет Европы.

Согласно заявлению, Европейский союз осуждает насилие со стороны власти Венесуэлы в отношении протестующих, которое привело к гибели активистов.

"Президентские выборы прошлого года в Венесуэле не были ни свободными, ни честными, ни надежными, без демократической легитимности. Страна срочно нуждается в правительства, которое будет представлять волю народа Венесуэлы", - заявили в Совете Европы.

Как отмечается, Евросоюз надеется, что венесуэльская власть объявит о проведении досрочных президентских выборов в стране в течение следующих дней. В случае отказа от досрочных выборов Евросоюз признает власть Венесуэлы нелегитимной, а лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес заявили, что требуют от Мадуро объявления досрочных президентских выборов в течение следующих 8 дней. Позже лидеров Франции и Испании поддержали в Немецком правительстве.

Добавим, лидер венесуэльской оппозиции, который объявил себя временным президентом страны, Хуан Гуайдо заявил, что досрочные выборы президента Венесуэлы могут пройти в течение 6-9 месяцев.


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