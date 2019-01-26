«Герои не умирают!»: Как проходил марш памяти Жизневского в Киеве

«Герои не умирают!»: Как проходил марш памяти Жизневского в Киеве2
- 26.01.2019, 21:20
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Во время марша активисты несли шестиметровый флаг, в котором были объединены бело-красно-белые и желто-голубые полотнища.
Шествие, в котором приняли участие более 200 активистов, началось от Михайловской площади и прошло тем же маршрутом что и пять лет назад, когда в этот же день в последний путь проводили гражданина Беларуси Михаила Жизневского, который стал одной из первых жертв массовых акций протеста 2013 -2014 годов, передает «Радыё Свабода».
Почтить память Героя Украины пришли друзья белорусского Движения солидарности «Разам», белорусского центра «Сябры», городских организаций Народного руха Украины, Правого сектора и УНА-УНСО, в которые входил и Михаил Жизневский.
Под флагами своих организаций они прошли шествием от Михайловской до Софийской площади, по улице Крещатике до улицы Грушевского, где на месте предполагаемого убийства Михаила Жизневского установлен памятный знак.
«Сегодня день рождения Михаила Жизневского - героя, который объединил наши народы. Герои живут, пока их помнят. Нации живут, пока помнят героев», - сказал белорусский активист Олег Овчинников перед началом марша.
Участники митинга делились воспоминаниями о Майдане, и других героях Небесной сотни, погибших в результате противостояния.
«Действительно, фигура Михаила Жизневского объединяет наши народы, и сегодняшняя акция еще раз это подтверждает. В Украине его помнят, но помнят его и в Беларуси. В свете тех угроз с востока, именно фигура Жизневского показывает, что не так безнадежно все и в Беларуси, потому что именно Беларусь родила Героя Украины», - сказал один из лидеров движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.
Во время марша активисты несли шестиметровый флаг, в котором были объединены бело-красно-белые и желто-голубые полотнища.
Акция была санкционирована городскими властями. Колонну сопровождала машина полиции для обеспечения движения, когда нужно было переходить дорогу, останавливали другие авто. В течение шествия участники скандировали «Слава Украине!» и «Жыве Беларусь!», «Герои не умирают».
На улице Грушевского возле памятного знака Жизневскому его память почтили минутой молчания. На этом акция завершилась.