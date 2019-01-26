«Герои не умирают!»: Как проходил марш памяти Жизневского в Киеве 2 26.01.2019, 21:20

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Фото: svaboda.org

Во время марша активисты несли шестиметровый флаг, в котором были объединены бело-красно-белые и желто-голубые полотнища.

Шествие, в котором приняли участие более 200 активистов, началось от Михайловской площади и прошло тем же маршрутом что и пять лет назад, когда в этот же день в последний путь проводили гражданина Беларуси Михаила Жизневского, который стал одной из первых жертв массовых акций протеста 2013 -2014 годов, передает «Радыё Свабода».

Почтить память Героя Украины пришли друзья белорусского Движения солидарности «Разам», белорусского центра «Сябры», городских организаций Народного руха Украины, Правого сектора и УНА-УНСО, в которые входил и Михаил Жизневский.

Алег Аўчыньнікаў

Фота: svaboda.org

Под флагами своих организаций они прошли шествием от Михайловской до Софийской площади, по улице Крещатике до улицы Грушевского, где на месте предполагаемого убийства Михаила Жизневского установлен памятный знак.

Справа - Вячаслаў Сіўчык

Фота: svaboda.org

«Сегодня день рождения Михаила Жизневского - героя, который объединил наши народы. Герои живут, пока их помнят. Нации живут, пока помнят героев», - сказал белорусский активист Олег Овчинников перед началом марша.

Фото: svaboda.org

Участники митинга делились воспоминаниями о Майдане, и других героях Небесной сотни, погибших в результате противостояния.

«Действительно, фигура Михаила Жизневского объединяет наши народы, и сегодняшняя акция еще раз это подтверждает. В Украине его помнят, но помнят его и в Беларуси. В свете тех угроз с востока, именно фигура Жизневского показывает, что не так безнадежно все и в Беларуси, потому что именно Беларусь родила Героя Украины», - сказал один из лидеров движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.

Фото: svaboda.org

Во время марша активисты несли шестиметровый флаг, в котором были объединены бело-красно-белые и желто-голубые полотнища.

Фото: svaboda.org

Акция была санкционирована городскими властями. Колонну сопровождала машина полиции для обеспечения движения, когда нужно было переходить дорогу, останавливали другие авто. В течение шествия участники скандировали «Слава Украине!» и «Жыве Беларусь!», «Герои не умирают».

На улице Грушевского возле памятного знака Жизневскому его память почтили минутой молчания. На этом акция завершилась.