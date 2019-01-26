В кафе в Саратовской области взорвался газовый котел 26.01.2019, 21:29

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Пострадали 35 человек.

Газовый котел взорвался в кафе «Рандеву» в Саратовской области, в поселке Лысые Горы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным министерства, в здании находились 35 человек — праздновали свадьбу. Некоторые из них были госпитализированы, некоторым оказали медицинскую помощь на месте.

«К нам в хирургию поступили 16 человек, из них семь в очень тяжелом состоянии: у одного мужчины 90% ожогов тела, у второго — 70%, у третьего — 50%. У детей площадь ожогов небольшая — 2−3%, взрослым нужна будет пересадка кожи», — сообщил врач хирургического отделения Лысогорской районной больницы.

В МЧС сообщили, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. «Причиной стало несоблюдение техники безопасности», — сказал представитель ведомства.

На месте происшествия работают представители оперативных служб.