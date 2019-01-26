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Минское «Динамо» победило «Слован»

  • 26.01.2019, 21:35

«Зубры» победили словацкий клуб со счетом 4:2.

В матче регулярного первенства КХЛ минское "Динамо" одержало в Братиславе волевую победу над "Слованом" — 4:2. Для "орлов" это 10-е кряду поражение, передает pressball.by.

СЛОВАН — ДИНАМО Мн — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

СЛОВАН: Штепанек (58.34-58.44); Серсен (к) — Яношик, Лишка — Сукел — Червены; Желина — Клок, Чипчура — Таффе — Рау; Бачик — Шварны, Лампер — Буц — Лунтер; Баранов — Еглич — Слобода; Болдижар, Бэйли.

ДИНАМО Мн: Энрот; Хенкель — Лисовец, С.Костицын — А.Терещенко (к) — Когалев; Блум — Бокун, А.Степанов — Ковыршин — Парфеевец; Евенко — Уиркош, Пулккинен — Хауден — Дроздов; И.Литвинов — Волков — Китаров; Знахаренко.

ШАЙБЫ: 0:1 — Блум (9.06). 1:1 — Лунтер (Буц, 16.32). 2:1 — Желина (Чипчура, Клок, 20.56). 2:2 — А.Степанов (Дроздов, 32.36). 2:3 — Волков (36.47 — мен.). 2:4 — Китаров (С.Костицын, А.Терещенко, 58.44 — п.в.).


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