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Роман Бессмертный идет в президенты Украины

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  • 26.01.2019, 21:41
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Роман Безсмертный
Фото: newsonline24.com.ua

Бывший посол Украины в Беларуси возглавил новую партию «Движение +380».

Украинский политик Роман Бессмертный возглавил новую партию "Движение +380". Соответствующее решение было принято 26 января на учредительном собрании политсилы, сообщила пресс-служба Безсмертного.

Он заявил, что цель партии – "возродить политику и политиков" и "избавиться от шоуменов, воров и лжецов".

Заместителем Беcсмертного стал политик Виктор Матчук.

"Организационные структуры нынешних политических партий позволяют продавать уставные документы и мертвые души. Мы изначально отказались от этого. Нам надо пройти всю дорогу, которую требует закон "О политических партиях Украины". Почувствовать, как люди реагируют на это, как поддерживают наши идеи", – сказал Беcсмертный.

Матчук отметил, что цифры +380 – международный код Украины, и этим был обусловлен выбор названия партии.

На учредительном собрании утвердили устав и программу партии, в основе которой будет неоконсервативная идеология, сообщили в пресс-службе. Принято решение начать сбор подписей для создания партии. Согласно закону, их должно быть не менее 10 тыс. После регистрации политсилы в Министерстве юстиции будут созданы ее логотип и символика.

Также пресс-служба сообщила, что Бссмертный объявил о решении участвовать в президентских выборах в Украине в качестве самовыдвиженца, поскольку партия "Движение +380" еще не зарегистрирована.

О намерении баллотироваться в президенты Украины Бессмертный объявил 29 мая. Выборы пройдут 31 марта.

Беcсмертный был депутатом Верховной Рады четырех созывов. В 2005 году работал вице-премьером по вопросам административно-территориальной реформы. В 2010–2011 годах – посол Украины в Беларуси. В 2015–2016 годах был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.


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