Помпео призвал другие страны признать Гуайдо президентом Венесуэлы 1 26.01.2019, 22:07

Майк Помпео

Госсекретарь США назвал правительство Мадуро «незаконным мафиозным государством».

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео во время заседания Совета безопасности ООН призвал мировое сообщество поддержать оппозицию Венесуэлы и признать Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на DW.

По словам Помпео, страны должны определиться, кого они поддерживают.

"Настало время для каждой страны выбрать, на чьей она стороне. Больше никаких промедлений, никаких игр. Или вы вместе с силами свободы, или вы в союзе с Мадуро и его хаосом", - подчеркнул госсекретарь США.

Помпео отметил, что экономический коллапс в Венесуэле и поток беженцев из страны в другие государства является угрозой для международной безопасности и мира. Госсекретарь оценил поток беженцев из Венесуэлы в 3 миллиона человек.

Кроме того, Помпео отверг требование Мадуро забрать из страны американских дипломатов и заявил, что правительство Мадуро, которое он назвал "незаконным мафиозным государством", разрушил экономику Венесуэлы.

"Не испытывайте Соединенные Штаты в нашей решимости защищать своих людей", - заявил он.