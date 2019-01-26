Украина признала демпингом соль и лампочки из Беларуси 26.01.2019, 22:12

Комиссия приняла решение о применении антидемпинговой пошлины на уровне 11,85% для экспортеров из Беларуси сроком на пять лет.

В Украине определились с антидемпинговыми пошлинами в отношении соли поваренной выварочной сорта экстра и электрических ламп накаливания происхождением из Республики Беларусь.

Соответствующее решение приняла 25 января Межведомственная комиссия по международной торговле, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли этой страны.

Антидемпинговое расследование по соли было начато в ноябре 2017 года в ответ на жалобу компании «Руссоль-Украина». В итоге установлен факт демпинга.

Комиссия приняла решение о применении антидемпинговой пошлины на уровне 11,85 процента для экспортеров из Беларуси сроком на пять лет.

В то же время ОАО «Мозырьсоль» взяло на себя добровольное ценовое обязательство, где предложило прекратить демпинговый импорт путем установления минимальных цен экспорта в Украину отдельных категорий товара.

Комиссия признала обязательство удовлетворительным и приняла решение не применять окончательные антидемпинговые меры по импорту соли производства «Мозырьсоли».

Антидемпинговое расследование по лампочкам мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 В общего назначения было начато в декабре 2017 года по заявлению Львовского электролампового завода «Искра».

В ходе расследования установлен факт демпинга. Минэкономразвития провело консультации с белорусской стороной.

Брестский электроламповый завод – единственный белорусский производитель ламп накаливания – предложил дать добровольное письменное обязательство о пересмотре его цены.

Однако предложенная минимальная цена является недостаточной для устранения демпинга и ущерба для национального производителя.

В результате комиссия приняла решение применить антидемпинговую пошлину в размере 17,73 процента.