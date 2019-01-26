Станислав Шушкевич: Непонятливых в Давос не приглашают 3 26.01.2019, 22:15

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Станислав Шушкевич

Первый глава независимой Беларуси рассказал, почему Лукашенко не приглашают на Всемирный экономический форум.

Аналогов Давосу в мире не существует: нет больше места, где руководители международных фирм так массово встречались бы с главами государств, интеллектуалами и журналистами. Они собираются в Давосе, чтобы «улучшить мир», хотя скептики мероприятия говорят, что скорее – свою репутацию. Мол, за красивыми и громкими словами не следуют реальные изменения.

Ни политиков, ни ученых из Беларуси на этот раз на Всемирном экономическом форуме в Давосе не было. На эту встречу организаторы пригласили всего одного человека из нашей страны. Почему этим человеком не стал белорусский диктатор?

Единственным официальным представителем белорусского государства в истории форума по сей день остается Станислав Шушкевич. Первый руководитель независимой Беларуси признался «Белсату», что когда он туда ехал в 1992-м, то был уверен, что Беларусь пойдет путем соседней Польши. Но «нерасторопность» белорусских властей победила.

«Сегодня средний оклад в Польше в 3,5 раза больше, чем в Беларуси. Вот вам результат закостенелой непонятливости. А непонятливых в Давос не приглашают», – говорит первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

Чтобы беседовать об улучшении мира, нужно сначала задуматься об улучшении страны. Для этого в Швейцарию ехать не обязательно.