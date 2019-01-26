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Полузащитник БАТЭ рассказал, как провел отпуск в США

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  • 26.01.2019, 22:27
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Дмитрий Бага
Фото: one.co.il

Дмитрий Бага поделился эмоциями об отдыхе в Штатах.

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага рассказал о том, как провел отпуск.

- Давно хотел посетить США. Но раньше требовалось ехать в американский визовый центр за границу — например, в Варшаву или Москву. Честно говоря, было трудно заставить себя потратить столько времени. Но недавно такой пункт открылся в Минске — и стало проще. Мы с супругой подали все необходимые документы и с первого раза получили визы.

Маршрут распланировали заранее. Полетели на западное побережье, сначала побывали в Лос-Анджелесе: Голливуд, известный пляж Санта-Моника, множество других интересных мест. Затем Лас-Вегас— естественно, заглянули в казино, однако без фанатизма, просто попробовать. Даже выиграл немного. Главное, вовремя ушел.

Яркие эмоции остались от Гранд-Каньона. Даже на фотографиях это завораживающее зрелище, а уж вживую — фантастика... Точно лучший природный объект, который я когда-либо видел.

В Сан-Диего зашли в знаменитый музей-авианосец Мудуэй, на пляж, где прямо на берегу лежали морские котики. Можно было подойти практически вплотную, чуть ли не потрогать.

Ну и завершили свой трип в Нью-Йорке, куда приехали перед самым Новым годом. Город специфический. Броуновское движение, суета, все несутся, спешат. Плюс проблемы с кафе и ресторанами из-за невероятного количества туристов. Тут уже не до выбора места, где поесть, — хоть куда бы зайти.

Кстати, именно там состоялась неожиданная встреча. Случайно столкнулись с Никитой Харко, некогда выступавшим за дубль БАТЭ. Два года назад они с женой выиграли грин-кард, перебрались в неизвестность, но вроде бы нормально устроились, довольны.

В Лос-Анджелесе сходил на матчи НХЛ и НБА. На второй день пребывания — на хоккей, местные "короли" принимали "Виннипег". Конечно, круто, уровень очень высокий. Но баскетбол понравился больше. "Лейкерс" против "Нью-Орлеана". Атмосфера шикарная, Леброн Джеймс — настоящая икона, легенда. Когда появляется на площадке, трибуны встают, кричат, хлопают. Я был в Греции на нескольких поединках Евролиги, однако НБА с точки зрения шоу, антуража гораздо круче.

Единственное, что огорчило, — по возвращении в Беларусь накрыла акклиматизация. Причем в США особых проблем не возникало, на родине же дня четыре чувствовал себя плохо. Это тоже опыт — теперь знаю, как справляться с подобным состоянием, — приводит слова Дмитрия официальный сайт БАТЭ.


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