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Не Мадурой единым

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 26.01.2019, 22:35
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Фото: tourprom.ru

РФ потратит еще два миллиарда евро на модернизацию железных дорог на Кубе.

Но не одним финансированием диктатуры Мадуро жив "путинизм". РФ согласовала с Кубой новый проект, согласно которому последней будет выделено более 2 миллиардов евро на модернизацию железных дорог.

Помимо этого, РФ также возьмет на себя модернизацию энергетической отрасли Кубы, для чего будет разработана соответствующая программа до 2030 года. Цель программы - повышение эффективности энергетической инфраструктуры Кубы и поднятие уровня жизни в стране.

По отношению к Кубе РФ давно проявляет исключительную щедрость. Так, Гаване простили долги на общую сумму в 31 миллиард долларов. Это примерно треть от общей суммы списанных долгов за последние 10 лет: 20 миллиардов долларов долга было списано африканским странам, а ещё 71,5 млрд долларов - другим странам. Помимо Кубы в лидерах оказались Ирак и Афганистан, которым простили по 12 миллиардов долларов долга, а также КНДР - 9,87 млрд долларов.

Свои регионы загибаются, люди в кредитах и долгах держатся из последних сил на куске черного хлеба с водой - самое время отстраивать Сирию с Кубой и спасать от заслуженного свержения венесуэльского диктатора. Политика Путина самая бессмысленная и беспощадная.

Телеграм-канал «Запретное мнение»


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