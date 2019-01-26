Сенатор РФ удалил сообщение, которым вызвал нардепа Украины на дуэль 26.01.2019, 22:55

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Борислав Береза

Фото: prm.ua

Ранее украинец Борислав Береза принял вызов россиянина.

Представившийся офицером КГБ в отставке российский сенатор от Рязанской области Игорь Морозов удалил со своей страницы в Facebook сообщение, которым он вызвал на дуэль внефракционного депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу из-за инцидента с российской пропагандистской Ольгой Скабеевой во французском Страсбурге.

По состоянию на вечер 26 января, последнее сообщение на его странице датируется 23 января и посвящено походу сенатора на российский федеральный канал.

В комментариях пользователи спросили Морозова, не передумал ли он стреляться с Березой, и опубликовали скриншот удаленного им сообщения.

Береза у себя в Facebook назвал сенатора "балаболом".

"Тот запоребриковый сюр, который считает себя рязанским сенатором, снес пост, в котором вызывал меня на дуэль. Полковник оказался ненастоящим и, кроме того, балаболом. Вызвал на дуэль и позорно слился. Пиар у него получился хреновый. Но скрины не горят", – подчеркнул он.

24 января во время брифинга первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Скабеева перебивала ее и получала замечания от других журналистов. Один из них толкнул россиянку, после чего Береза встал между ней и Геращенко.

Украинский нардеп принял вызов сенатора.

"Он предлагает мне выбрать какое-нибудь оружие. Любое. Ок, я выберу Т-72УА (украинская модернизация советского танка Т-72. – Прим.) сразу после того, как этот рязанский клоун Игорь Морозов приедет в Киев и бросит мне перчатку", – написал он.