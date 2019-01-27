Лукашенко теряет в Венесуэле «серые» деньги 21 27.01.2019, 8:05

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Фото: соцсети

Ситуация с белорусскими вложениями в страну напоминает цугцванг.

Белорусские власти вложили в масштабные и одновременно сомнительные проекты в Венесуэле значительные суммы денег. Со времен Уго Чавеса белорусы строят в Венесуэле жилье, добывают нефть и работают на трех заводах по сборке тракторов, грузовиков и погрузчиков.

Удастся ли Лукашенко вернуть эти деньги в случае смены власти в стране?

На вопросы Charter97.org отвечает доктор экономических наук Борис Желиба:

- Ситуация для белорусских денег в Венесуэле критична при любом развитии событий там.

Поскольку экономика страны находится в затяжном кризисе, белорусские вложения, сделанные в добычу и переработку нефти, строительство жилья и производство тракторов, находятся под угрозой. Это, говоря экономическом языком, вложения с высокой долей риска. И, скорее всего, они не вернутся.

Такой прогноз наиболее вероятен, поскольку и при власти Мадуро экономика Венесуэлы была не в состоянии рассчитываться по кредитам и совместным проектам. А новая власть, в лице председателя парламента Хуана Гуайдо, скорее всего «расправит паруса» в другую сторону и примет политическое решение по невозвращению этих денег.

Ситуация с белорусскими деньгами в Венесуэле напоминает цугванг: при любом развитии событий они оказываются в зоне повышенного риска. Конечно, может произойти и такое, что новая власть посчитает сотрудничество с Беларусью выгодным и начатые проекты «перспективными». Либо еще более утопический вариант: Мадуро не просто удержится, но и начнет восстанавливать экономику. Тогда Беларусь могла бы что-то вернуть.

Но ситуация день ото дня становится все сложнее, кризис разрастается, а экономика Венесуэлы фактически лежит в развалинах.

- Еще более внушительные инвестиции в режим Мадуро делал Кремль. Их судьба так же незавидна?

- Что касается России, то она «влипла» в Венесуэле еще серьезнее, чем Беларусь. Речь идет о 20 миллиардах государственных кредитов и инвестициях от «Роснефти». Вложения россияне делали в те же отрасли, что и Беларусь: разведка нефти и нефтедобыча.

Кроме того, со стороны России были и поставки военного значения. Также Кремлем были выделены многомиллиардные кредиты непосредственно на поддержку режима и власти Мадуро.

Поэтому заботы России в Каракасе многократно превосходят белорусские проблемы. При смене власти гораздо больше вероятность, что первыми «провиснут» в воздухе именно эти кредиты.

- Можно ли говорить о том, что и белорусские власти, кроме официальных инвестиций, делали подобные российским вложения в режим Мадуро? Есть же, например, запутанная история 2012 года с приземлившимся в Каракасе самолетом Лукашенко, где могли быть наличные деньги, привезенные на «хранение». Что будет с этими, неофициальными, деньгами?

- В данном случае мы имеем дело с так называемыми «серыми» деньгами. Это могут быть не только наличные суммы, привезенные самолетом в Каракас, но и разного рода теневые, неофициальные вложения.

И вложения такого рода теперь – это практически потерянные активы. Белорусские власти потеряют в Венесуэле в первую очередь «серые» деньги. Вернуть такого рода вложения будет сложнее всего, поскольку они основаны на личных отношениях правителей Беларуси, России и Венесуэлы. А Чавеса, как известно, давно уже нет в живых.

Поэтому шанс, что эти теневые вложения когда-либо вернут, равен практически нулю. На то они и теневые.

- Несмотря на риски потерь в Венесуэле, белорусские власти начали делать вложения в экономику таких стран, как Судан и Зимбабве. Между тем, так тоже начинаются протесты. Вернутся ли когда-либо эти деньги?

- Такие страны с авторитарными персоналистскими режимами относятся к зоне повышенного риска. Они неустойчивы как экономически, так и политически.

Прерогатива по инвестированию в такие страны принадлежит Китаю, который обладает огромными деньгами и может себе позволить вкладывать в государства, не глядя особо на то, какая там экономическая и политическая ситуация.

В Беларуси к этим вопросам нужно подходить по-другому. Та роскошь, которую может позволить себе Китай, недоступна Минску.

Эта ситуация напоминает то, что когда-то было с СССР: не будучи в состоянии обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни, он вкладывал в страны третьего мира. Поэтому на момент распада СССР должен был странам Запада 40 миллиардов долларов, а его союзники и сателлиты ему – 90 миллиардов. В основном это были Куба, Монголия и другие страны, которым было нечем рассчитываться.

Вместо того, чтобы лишний раз вложить в свою экономику, СССР занимался политическими «вложениями» за рубежом. Еще в большей степени, чем Беларусь, эту схему сегодня повторяет Россия. Российская демократическая оппозиция прямо говорит: деньги, вложенные не в свою экономику, а в поддержку режима Мадуро, выброшены на ветер и это когда-нибудь отзовется. Ведь и СССР когда-то развалился по экономическим причинам.