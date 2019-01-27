Помпео призвал отключить режим Мадуро от финансовых каналов 1 27.01.2019, 8:09

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Майк Помпео

Госсекретарь США обратился к лидерам государств.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал мировое сообщество отключить венесуэльский режим Николаса Мадуро от всех международных финансовых и платежных систем, сообщает «Голос Америки».

Представители Великобритании, Германии, Франции и Испании заявили во время заседания, что они признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро в течение ближайших восьми дней не начнет подготовку к новым выборам.

Тем временем, Хуан Гуайдо, которого США и ряд латиноамериканских стран признали новым временным президентом Венесуэлы, в субботу поблагодарил страны ЕС за поддержку оппозиции. Во время митинга на площади в центре Каракаса Гуайдо обратился к европейцам с просьбой о гуманитарной помощи для жителей страны, в которой бушует экономический кризис.

Правительство Мадуро ранее неоднократно отвергало предложения о такой помощи, отрицая факт гуманитарного кризиса. При этом Мадуро заявлял, что экономические проблемы страны связаны с американскими санкциями против Венесуэлы.

Гуайдо во время своего выступления затронул тему работы американской дипмиссии в Каракасе. Напомним, после того, как Вашингтон выразил поддержку Хуану Гуайдо, Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа на выезд из страны.

По словам Гуайдо, хотя часть сотрудников посольства США выехала из Венесуэлы в пятницу, дипмиссия все еще работает. Он сообщил, что у него прошла встреча с представителями американского посольства. Ранее госсекретарь Майк Помпео заявлял, что американское посольство в Каракасе продолжит работу, так как США не признает правительство Мадуро и не подчиняется его приказам.