Военный атташе Венесуэлы в США признал Гуаидо президентом 3 27.01.2019, 8:29

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Полковник Хосе Луис Сильва обратился к военным Венесуэлы.

Военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах Хосе Луис Сильва разорвал отношения с правительством президента Николаса Мадуро и заявил о признании Хуана Гуаидо временным президентом страны, сообщает Reuters (перевод – РБК).

Свое заявление полковник сделал из своего офиса в венесуэльском посольстве в Вашингтоне, уточняет агентство. В частности, военный атташе заявил, что стране необходимы свободные и справедливые выборы, что он больше не признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы и отныне поддерживает Хуана Гуаидо в качестве временного лидера.

«Я, являясь военным атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах, не признаю Николаса Мадуро президентом Венесуэлы», — приводит слова полковника издание El Nuevo Herald.

«Мое послание всем военным, всем тем, кто носит оружие, пожалуйста, не нападайте на людей. Мы тоже люди, и хватит продолжать поддерживать правительство, которое предало основные принципы и продало их в интересах других стран», — сказал он.

В Белом доме уже приветствовали решение венесуэльского военное атташе признать Гуаидо временным президентом. «Венесуэльский военный атташе в Вашингтоне только что подтвердил конституционную верность временному президенту Хуану Гуаидо. Пример того, что роль военных заключается в защите конституционного строя, а не в поддержке диктаторов и подавлении собственного народа. Призываем других сделать то же самое», — написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис.

США признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы 23 января - в тот же день когда Гуаидо объявил себя президентом вместо Николаса Мадуро.