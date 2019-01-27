Как сахар победил «систему» Лукашенко 11 27.01.2019, 8:33

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Власти перестали регулировать стоимость продукта – и цены в магазинах сразу же упали.

В Беларуси власти не стали продлевать госрегулирование стоимости сахара, которое закончилось 23 декабря прошлого года. Напомним, цена сахара с учетом НДС должна была превышать 1,5 рубля за килограмм. Из-за непродления госрегулирования стоимость сахара в магазинах снизилась, сообщает tut.by.

Напомним, из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, Беларусь на 90 дней ввела регулирование цен на этот товар — с 17 января до 16 апреля 2018 года. Цена сахара на полках с учетом НДС не должна быть ниже 1,5 рубля за килограмм. Затем это решение было продлено.

Летом прошлого года Евразийская экономическая комиссия согласовала Беларуси продление срока госрегулирования цен на сахар до 23 декабря 2018 года.

Сейчас цены на сахар в магазинах ниже, чем при действии госрегулирования. Так, в одной из торговых сетей килограмм сахара «Городейский» и «Слуцкий» стоит 1,43 рубля, а «Літвінскі» — 1,39 рубля. Российский сахар стоит 1,43 рубля. Еще в одной торговой сети, как сообщают читатели, сахар продают по 1,19 рубля.

Сахар оказался в числе продовольственных товаров, которые за прошлый год подешевели. По официальной статистике, цены на него за год упали на 4,4%.