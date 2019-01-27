США и Канада подняли пять самолетов для перехвата российских Ту-160 4 27.01.2019, 8:39

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Российские бомбардировщики оказались в канадской зоне идентификации ПВО.

ВВС США и Канады поднимали 26 января в небо свою военную авиацию в связи с пролетом двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 недалеко от Канады. Об этом говорится в сообщении Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter, передает РБК.

Речь идет о двух истребителях F-22, двух истребителях CF-18, а также самолете дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. Уточняется, что российские бомбардировщики оказались в канадской зоне идентификации ПВО. «Бомбардировщики остались в международном воздушном пространстве и не вошли на суверенную территорию», — сказано в сообщении.

An E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 fighter jets from NORAD positively identified 2x Russian Tu-160 Blackjack strategic bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on January 26, 2019. Bombers remained in international airspace and did not enter sovereign territory pic.twitter.com/utKe26SRBB — NORAD & USNORTHCOM (@Norad_Northcom) January 26, 2019

Ранее в субботу пресс-служба Минобороны России отчиталась о плановом полете двух российских ракетоносцев Ту-160. Подчеркивалось, что полет проходил над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, в частности над водами Баренцева, Лаптевых и Карского морей. В процессе полета летчики отработали дозаправку топливом в воздухе, уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Продолжительность полета составила более 15 часов. Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, подчеркивает Минобороны.