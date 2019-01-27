Белорусский «порядок» – бессмысленный и беспощадный 9 27.01.2019, 8:55

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В Акакиев Акакиевичей в нашей стране уже превратились чиновники практически всех уровней.

Люди работали годами, занимались малым бизнесом, платили налоги, делали комфортнее жизнь других людей. Но неожиданно с гор спустились юристы, и обнаружилось, что все было неправильно, не по инструкции. Бюджет пополнился штрафами, торговцев попросили на выход, потому что земля на придорожных остановочных пунктах носит сакральный характер и так просто там ничего появиться не может. Колумнист Office Life Денис Лавникевич столкнулся с «дичью», и вот что он об этом думает:

- Как поступить в конкретном случае: «как лучше для всех» или «как положено»? В большинстве случаев белорус выберет «как положено», и это вполне национальная черта. С одной стороны, она указывает на безусловно положительное качество — законопослушность. С другой, белорусский «парадак» — это совсем не пресловутый немецкий Ordnung, а нечто куда более бессмысленное и беспощадное.

ВОПРОС ИНТЕРЕСА

Лет 15 назад, закончив курсы польского языка, я попал на небольшую стажировку для журналистов, интересующихся проблемами местного самоуправления в постсоветских странах Европы. Мы поехали в Кутно — небольшой городок в Лудзьском воеводстве.

В один из дней я стал свидетелем того, как собирается совет Кутновского повята — аналога нашего района. Удивило меня то, что это происходило в спешке и в субботу. Еще больше удивила проблема, оперативно требовавшая решения: из-за пресечения каких-то административных правил возникла путаница, и получилось так, что местные крытые рынки не имели права работать по воскресеньям. Вот депутаты и собрались — чтобы оперативно разобраться в коллизии и утвердить документ, разрешающий рынкам работать.

— Разве нельзя было решить этот вопрос на рабочей неделе, спокойно, в штатном режиме? — спросил я потом у поляка, руководившего моей стажировкой.

— Нельзя. Во-первых, люди, местные жители испытывали неудобства. А депутатов они избрали именно для того, чтобы подобных неудобств у них не было. Во-вторых, работающий, торгующий рынок приносит доходы в бюджет. В местный бюджет, деньги из которого идут на наши же больницы, школы и дороги. Денег в бюджете не так много, как хотелось бы, и мы не можем позволить себе их терять, — ответил мой руководитель.

Я вспомнил эту историю, когда наткнулся на описание одного случая из белорусской практики, сколь абсурдного, столь же и закономерного. Это печальная история мелких бизнесменов, арендовавших площади под маленькие магазинчики на автобусных остановках в Минской области. «Минскоблдорстрой» неожиданно решил расторгнуть с ними договоры аренды — хотя предприниматели ничего не нарушили. Оказалось, что по закону предприятие вообще не имело права сдавать в аренду эти площади. Формально — закон соблюдается. Реально — у людей пропадают инвестиции, область теряет рабочие места, а бюджет — налоги. Что-то мне подсказывает, что заодно и действующая власть теряет голоса избирателей.

Чтобы не утомлять читателя необходимостью ходить по ссылкам, приведу историю вкратце. В редакцию tut.by обратились предприниматели, арендующие павильоны на автобусных остановках в ряде районов Минской области. Причем арендующих давно — по 10, 15, 20 лет. Теперь им приходят уведомления от КУП «Минскоблдорстрой» о расторжении договоров аренды помещения. В течение трех месяцев предписывают съехать оттуда и вернуть занимаемые площади арендодателю.

Мелкие бизнесмены, кормившиеся со своих небольших магазинчиков, конечно, возмущены. Они были добросовестными арендаторами, вовремя за все платили, перечисляли налоги и выполняли все требования. Но с ними просто разрывают договоры — без объяснений. Пострадавших мелких бизнесов, как оказалось, — сотни.

Мелкие бизнесмены, кормившиеся со своих небольших магазинчиков, конечно, возмущены. Они были добросовестными арендаторами, вовремя за все платили, перечисляли налоги и выполняли все требования. Но с ними просто разрывают договоры — без объяснений.

Ко всему прочему, многих несколько лет назад обязали заменить киоски на павильоны за свой счет. Дескать, для улучшения внешнего вида и качества обслуживания покупателей. Эта замена потребовала немалых по меркам малого бизнеса инвестиций: один павильон стоит $17–20 тысяч, плюс стоимость оборудования. Люди брали кредиты и устанавливали такие павильоны: с отдельным входом, единого образца, где можно погреться, выпить чай или кофе. Многие еще не расплатились с теми кредитами — и теперь вообще лишаются своих торговых точек.

Фото: tut.by

Как оказалось, предприятие КУП «Минскоблдорстрой» внезапно решило расторгнуть договоры аренды лишь потому, что вообще не имело права сдавать эти площади в аренду. Журналисты выяснили, что Главное управление землеустройства Минского облисполкома начало ряд административных процессов в отношении КУП «Минскоблдорстрой» за нецелевое использование предоставленного земельного участка. Закон указывает, что по договору аренды можно передать во временное владение/пользование арендатору только капитальное строение, здание или сооружение. То есть то, которое зарегистрировано по всем правилам, с выдачей технического паспорта на него.

Оказывается, площадки на автобусных остановках не зарегистрированы ни как отдельный объект недвижимого имущества, ни как принадлежность к автомобильной дороге. Получается, КУП «Минскоблдорстрой» сдавать в аренду эти объекты не может, поскольку фактически это будет являться арендой земельного участка. На что имеет право только местный исполком.

После всей этой истории возникает несколько вопросов. Первый, риторический, про головотяпство со взломом: чем последние два десятка лет занимались юристы КУП «Минскоблдорстрой»? Второй, человеческий. Почему чиновники ради строгого, побуквенного соблюдения всех норм закона, вопреки здравому смыслу, готовы сделать хуже всем — и области, и множеству людей? И вообще, в чем смысл запрета сдавать в аренду строение, которое реально существует, хотя и не считается капитальным?

РАЗНОЕ ПОНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ

Когда человечек просто винтик в системе, без права голоса, без ощущения, что он способен на что-то повлиять, покорно ждущий конца рабочего дня и зарплаты, — ему не интересна общественная польза. Она для него — чистая абстракция. А вот орущий из-за досадной юридической промашки начальник — реальность. Так и рождается мелкая бюрократия, по принципу: «Мне все равно, как правильно и как нужно для общества. Мне важно, чтобы вот эти бумажки, здесь и сейчас, были оформлены правильно, по инструкции. А что будет с людьми — меня не волнует».

Мелкий бюрократ никогда не будет мыслить категориями государственника. Собранные (в данном случае, наоборот, потерянные) налоги, удобство людей, общественное мнение и благоустройство всей области, рабочие места — это категории из разряда «пусть начальство думает, его за этим и назначили».

Но мыслить по-государственному от мелкого бюрократа никто и не требует. Проблема белорусского общества в том, что в подобных Акакиев Акакиевичей в нашей стране уже превратились чиновники практически всех уровней. Если ради решения проблемы людей надо переступить через устаревшую и бессмысленную инструкцию... никто не переступит. Потому что накажут. Неважно, что люди бы вздохнули легче, что смогли бы работать и кормить свои семьи. «Не паложана». «Парадак такой».

Более того, «депутаты cоветов» всех уровней тоже уже не отличают себя от чиновников (да и никто их не отличает, давайте говорить правду). К тому же они даже не имеют полномочий изменить те самые дурацкие правила, по которым их собственный облдорстрой не имеет права сдавать в аренду кусочки остановок.

Особенно горько становится, когда видишь, как совсем рядом люди обустраивают свою жизнь совсем иначе. Я уже не про Польшу, а про Украину, где сейчас реализуется масштабная — и удивительно успешная — программа децентрализации. В ее рамках с 2015 года формируются территориальные общины (Объединенные территориальные громады, ОТГ), в которые входят по несколько расположенных рядом друг с другом населенных пунктов.

Общины устанавливают налоги для местного бизнеса и торговли: 60% оставляют себе, 40% — перечисляют в госбюджет, взимают акцизы, получают субвенции из центра и сами распоряжаются полученными деньгами. Сами начинают обустраивать свои города и села.

Реформа по децентрализации работает так, что уже созданные общины «соревнуются» за новые городки и поселки — чтобы именно к ним они присоединились.

Именно благодаря ОТГ в маленьких украинских городках прямо сейчас, я тому свидетель, появляются качественные дороги, уличное освещение на солнечных батареях и камеры наблюдения, новые стадионы и детские сады.

Естественно, каждая ОТГ кровно заинтересована, чтобы именно на своей территории развивать малый и средний бизнес. Благодаря реформе по всей Украине доходы местных бюджетов растут: за 2017-й выросли на 31%, в 2018-м — на 25%.

И я не могу представить, чтобы в Украине местная ОТГ вообще допустила казус, подобный тому, который мы наблюдаем в Минской области. В отличие от Беларуси, здесь принцип простой: если правила мешают нормальному бизнесу, а от их отмены люди не пострадают — то к черту такие правила!