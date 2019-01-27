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Путин играет в русскую рулетку в Каракасе

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  • 27.01.2019, 9:08
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Российская самоуверенность может обернутся фиаско.

"Кремль поддерживает находящийся во все большей изоляции режим Николаса Мадуро. Оружие, нефть, рубли и призрак ядерного оружия - все пущено в рискованную игру, подрывающую влияние Вашингтона в данном регионе", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан (перевод – inopressa.ru).

"Пользуясь международной изоляцией режима Николая Мадуро, Москва устраивает свои дела. Крах венесуэльской экономики предоставляет Кремлю возможность играть ключевую роль в Каракасе, тем самым укрепляя геополитические амбиции Владимира Путина. Русскоязычный новостной портал The Bell недавно сообщил, что в ноябре Москва направила в Каракас группу экспертов во главе с заместителем министра финансов Сергеем Сторчаком, им было поручено спасти режим Николаса Мадуро от падения", - говорится в статье.

"Ускоренное сошествие Венесуэлы в ад не останавливает Москву. 7 декабря в ходе визита Николаса Мадуро в Москву Россия пообещала 6 млрд долларов инвестиций в венесуэльские нефтяной и золотодобывающий сектора, а также поставку 600 тыс. тонн российского зерна и модернизацию военной техники", - указывает журналист.

"Щедрость Кремля тем более поразительна, что ситуация внутри России отнюдь не отрадная - стагнация российской экономики длится уже в течение шести лет. Это говорит о том, что Москва нацелена на возвращение своих амбициозных инвестиций как в экономическом, так и в геополитическом плане. "Роснефть" постепенно заняла место основных международных компаний, которых отпугнул деловой климат страны и международные санкции. Российская государственная нефтегазовая компания уже контролирует около 13% нефтяной промышленности Венесуэлы. Между тем, в недрах Венесуэлы содержатся крупнейшие в мире запасы черного золота: 300 млрд баррелей, что больше, чем совокупные запасы России, США, Кувейта, Катара и Мексики", - отмечает LeTemps.

"В краткосрочной перспективе значительные расходы, которые решил понести Владимир Путин, позволяют ему демонстративно обозначить новые позиции на мировой политической арене перед лицом США. Альянс с Венесуэлой является открытой издевкой в отношении санкций, введенных западными странами против обеих стран. В ООН Каракас систематически присоединяется к точке зрения России независимо от того, о каком досье идет речь: будь то Крым, Украина, Сирия и т.д. Москва, в свою очередь, предоставляет безоговорочную поддержку Николасу Мадуро, чей новый пятилетний срок оспаривается не только у него дома, но и 13 странами американского континента, образующими "Группу Лимы". Когда в середине января Вашингтон назвал Мадуро "диктатором", "узурпировавшим власть", Москва в ответ обвинила США в "беззастенчивом вмешательстве" во внутренние дела Венесуэлы", - пишет автор статьи.

"Такой альянс содержит очевидную военную составляющую. В начале декабря два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, способные нести ядерные боеголовки, участвовали в совместных военных учениях в венесуэльском небе, тем временем, неофициальные источники давали понять, что Москва могла бы разместить их там постоянно. Сильный жест, с учетом того, что ядерные соглашения между Вашингтоном и Москвой разваливаются одно за другим", - комментирует Гриншпан.

"Почти три десятилетия спустя после распада СССР Москва снова вызывающе держит себя с Вашингтоном в его собственной сфере влияния. "Как я уже неоднократно повторял, мы никогда оттуда (из Венесуэлы) не уйдем и никто нас не сможет оттуда выгнать", - заявлял в 2017 году глава "Роснефти" Игорь Сечин, который считается человеком, очень близким к Владимиру Путину. Однако российская самоуверенность может обернутся фиаско, если Николас Мадуро окажется свергнут. Поскольку воспроизведение в Венесуэле спасения Башара Асада в Сирии представляется маловероятным", - резюмирует издание.


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