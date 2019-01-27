Американский боец уложил россиянина Федора Емельяненко первым ударом 9 27.01.2019, 9:39

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Федор Емельяненко и Райан Бэйдер

Фото: Chris Carlson / AP

Бой продлился 34 секунды.

Легенда смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко мог в очередной раз в карьере стать чемпионом. Финал Гран-при тяжеловесов Bellator, однако, пошел совсем не по сценарию россиянина, пишет lenta.ru.

На закате империи

Пускай Емельяненко с видимой легкостью разобрался с двумя соперниками по Гран-при, его все равно считали андердогом в противостоянии с Бэйдером.

Впечатляющие победы над двумя американскими ветеранами, бывшими бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнком Миром и Чейлом Сонненом оставили больше вопросов, чем ответов.

В какой форме Емельяненко? Насколько уверенно он себя чувствует в вязкой борьбе на канвасе? С Миром Федор разобрался слишком быстро, чтобы делать хоть какие-либо выводы. Да и кто знает, что ждало россиянина, если бы ему не удалось перебить соперника в стойке? Соннен — человек по сути из другой весовой категории. Для него удары Емельяненко были как поцелуи с Восточным Экспрессом. При этом Американский гангстер неплохо выглядел с Федором в борьбе, что должно было насторожить и насторожило поклонников российской легенды в преддверии поединка с опасным Райаном Бэйдером.

Даже в бою с малогабаритным Сонненом Федор подчеркнуто избегал борьбы. В одном из эпизодов он даже дождался пока выставивший гард Чейл откажется от джиу-джитсу и вернется в стойку. Что это — свидетельство уверенности в собственных боксерских навыках, или нежелание бороться?

«Бэйдер — думающий боец»

Он вырос на боях Емельяненко. Но теперь готов отправить кумира на пенсию

Россиянину вряд нужно кому-то что-то доказывать. Он годами правил в сильнейшем на тот момент промоушене планеты — Pride. И неоднократно назывался лучшим тяжеловесом в спорте. Емельяненко даже уходил на пенсию. Его гештальт закрыт. Конечно, как сам Федор говорил на пресс-конференции, титул чемпиона Bellator в тяжелом весе для него непременно важен, но скептики наверняка восприняли это как дежурные слова. Надо добавить, что Федор владеет черным поясом по неинтересным ответам на вопросы. И даже выразительность английского его переводчицы Татьяны здесь не спасает.

Бэйдер — совсем другая история. Прикоснуться к золоту ему удалось только после перехода в Bellator. В UFC американец ходил в опасных и перспективных, но вот к чемпионским боям глава промоушена Дэйна Уайт его не подпускал. Проведя ряд классных поединков, американец распрощался с UFC и примкнул к Bellator.

Мэтт Митрион и Райан Бэйдер

Фото: Gregory Payan / AP

После завоевания титула чемпиона в полутяжелом весе, Бэйдер отправился покорять Гран-при тяжеловесов. В полуфинале он измучил Мэтта Митриона. Того самого, на реванш с которым рассчитывал Федор. Бэйдер особо опасен в борьбе и очень хорошо чувствует дистанцию. Митриона он просто повязал, прижал к клетке и истязал до победного конца. После 15-минутного избиения Митриона Бэйдер записал на свой счет победу единогласным решением судей.

«Бэйдер — думающий боец», — Федор отдавал должное оппоненту. А сам Бэйдер признавался, что чуть ли не рос на боях Емельяненко. Правда, в октагоне на Bellator 214 не было места сентиментам.

Неловко получилось

Главный кард Bellator 214 для не слишком искушенного зрителя не выглядел чем-то впечатляющим. Эти поединки рассматривались как аперитив перед главной битвой вечера. И если кто-то расчетливо выкрал пару часов сна, чтобы насладиться боем Емельяненко, он должно быть остался жутко раздосадован.

Конечно, нашлось место и откровенно слабым противостояниям. Например, прорестлеру Джейку Хагеру, решившего перейти в MMA, для профессионального дебюта подсунули заплывшего жирком 41-летнего мужичка из Канзаса. Рестлер пускай и большую часть карьеры провел по сценарию, тут вспомнил колледж, навалился на несчастного соперника и в итоге его придушил.

Роскошный бой провел американец Хенри Коралес. Против 32-летнего бойца вышел проспект Аарон Пико. 22-летний парень с отличной ударной техникой не оставил соперникам шансов в последних четырех поединках. Каждый из них он завершал нокаутом. Да и здесь, вроде бы, удача вновь ему улыбнулась. Пико сотряс Коралеса и, казалось, дело за малым — добавить сопернику пару ударов сверху. Но Коралес хоть и упал на канвас, тотчас восстановился. В ответной атаке он буквально отключил Пико боковым ударом в челюсть. Остается только сетовать, что в Bellator не дают бонусов за зрелищность.

Бой между Пико и Коралесом был последней преградой перед главным событием в тяжелом весе Bellator. Но увы, главный поединок вечера обернулся настоящим разочарованием. И дело не в том, за кого вы болеете. Финал Гран-при продлился 34 секунды. Для боя такого статуса это непростительно мало.

Федор Емельяненко

Фото: Chris Carlson / AP

От Бэйдера принято было ждать борьбы, тэйкдаунов и прочих попыток лишить Емельяненко его главного преимущества — ураганных ударов. Но вместо этого Райан с ходу пошел в атаку. Емельяненко рухнул от удара американца в самом начале первого раунда, после чего Бэйдер нанес пару ударов, доведя до рефери суть происходящего. Так должен был действовать сам Федор.

Американец подтвердил слова Емельяненко. Он действительно думающий боец. Дарт Бэйдер низверг Емельяненко, применив против него его же оружие. С тактикой он не прогадал.

Бэйдер впервые в истории Bellator стал обладателем сразу двух чемпионских поясов. Надо отметить, что американца отлично поддерживала публика в Инглвуде. Хотя русское ухо иной раз принимало «Бэйдер» за созвучное «Фейдор». Вообще, финал Гран-при это очередной урок на тему разницы между ожиданиями и реальностью.

В эфире известного спортивного канала начали спекулировать на тему ранней остановки боя. Мол, судья перестраховался и можно было дать Емельяненко еще времени. Но прямое включение из США свело эти усилия на нет.