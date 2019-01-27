Вся правда о пользе и вреде алкоголя 4 27.01.2019, 9:44

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Баталии на тему «умеренных доз» идут уже не первый год.

«Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах» — эту шутку любят вспоминать врачи, объясняя, почему они предпочитают не говорить пациентам о возможной пользе умеренной выпивки. В том, что чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья, никто особенно не сомневается. А вот по поводу умеренных доз баталии идут уже не первый год, пишет nplus1.ru.

Для начала нужно понять, что такое «умеренное употребление». Дело в том, что в разных странах нормы сильно различаются. Различия начинаются с того, что считать одной «порцией» (или «дринком»): в Великобритании это, например, 8 грамм алкоголя, а в Японии — почти 20. В США порцией считается 14 грамм алкоголя: это эквивалент 350 миллилитров (примерно банки) пива, 150 миллилитров (примерно бокала) вина или 45 миллилитров (примерно рюмки) водки.

Соответственно, представления о том, когда следует остановиться, тоже везде разные. В Великобритании считают, что 3–4 порции (то есть 24–32 грамма алкоголя) в день для мужчины «не влекут за собой заметного вреда для здоровья»; для женщин это 2–3 порции (16–24 грамма). В Японии мужчинам официально рекомендуют пить не больше двух порций саке в день (39,5 грамма алкоголя); ориентиры для женщин отсутствуют. Наконец, в США мужчинам советуют пить не больше двух порций в день (28 грамм), а женщинам — не больше одной (14 грамм). Кстати, нормы для женщин меньше не только потому, что те обычно меньше весят, но и из-за половых различий в метаболизме алкоголя.

Разные представления об умеренности ведут к некоторой путанице в разговорах о пользе и вреде «умеренного употребления», но все-таки обычно речь в таких случаях идет о 10–30 граммах алкоголя в сутки. Причем, судя по всему, алкоголя любого: попытки выяснить, какие напитки лучше влияют на здоровье, а какие хуже (например, действительно ли красное вино имеет преимущества), убедительных результатов не дали.

Нужно отметить, что с наукой о пользе и вреде алкоголя есть серьезная проблема: долгосрочных рандомизированных исследований (то есть таких, где людей случайным образом распределили бы на группы и одним долгое время давали алкоголь, а другим — нет) на эту тему не проводилось. Все существующие работы можно разделить на два вида: краткосрочные, изучающие влияние спиртного на конкретные физиологические параметры, и долгосрочные наблюдательные, в которых обычно сравнивается здоровье тех, кто пьет умеренно, и тех, кто не пьет совсем. Но с обоими видами исследований есть проблемы: краткосрочные могут выявить только краткосрочные же воздействия, а долгосрочным наблюдательным не достает рандомизации, то есть случайности распределения. В группу тех, кто не пьет совсем, могут попасть, например, люди с алкогольной зависимостью в прошлом или люди с серьезными заболеваниями, в том числе психическими, — а эти факторы могут сильно влиять на их продолжительность жизни и, соответственно, на результаты.

Польза или вред

Однако в отсутствие других научных данных приходится полагаться на те, что есть. Многочисленные исследования в разных странах (1, 2, 3) продемонстрировали, что у людей, которые умеренно употребляют алкоголь, показатели смертности немного ниже, чем у трезвенников. Метаанализ 34 работ на эту тему выявил, что наименьший уровень смертности был у тех мужчин и женщин, которые употребляли в среднем 6 грамм алкоголя (то есть примерно половину американской порции) в день.

У таких исследований есть строгие критики: авторы нескольких обзорных анализов (1, 2) утверждают, что во многих работах по этой теме содержатся ошибки и, например, если исключить из группы «трезвенников» людей с алкогольной зависимостью в прошлом, то кажущийся целительный эффект употребления малых доз практически пропадает.

В любом случае здесь важно не впасть в соблазн увидеть стойкие причинно-следственные связи там, где по сути есть только корреляция. На показатели смертности даже на большой выборке могут влиять сотни разных факторов, которые очень трудно учесть в исследовании. То, что умеренно пьющие люди живут дольше, не обязательно означает, что именно алкоголь удлиняет им жизнь. Хотя основания для такого предположения есть.

Польза

Большое количество научных работ показало связь умеренного употребления спиртного с пониженным риском развития самых разных проблем сердечно-сосудистой системы. Среди них — ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, инсульт, заболевание периферических артерий. Алкоголь ассоциирован с более низкой смертностью у людей с повышенным кровяным давлением.

Некоторые исследования показывают, что у несильно пьющих — как женщин, так и мужчин — по сравнению с трезвенниками ниже риск развития желчнокаменной болезни.

Довольно убедительные данные существуют о том, что умеренное употребление алкоголя связано с пониженным риском развития сахарного диабета.

Однако все эти положительные эффекты пропадают с увеличением количества алкоголя — обычно после 3–4 порций в день у мужчин и 2–3 у женщин. То есть при более интенсивном употреблении спиртного ассоциация с положительными показателями здоровья теряется и начинает отмечаться отрицательная корреляция: чем больше пьешь, тем здоровье хуже. Графики в очень многих исследованиях на эту тему напоминают букву «J»: при умеренном употреблении заболеваемость/смертность идет чуть-чуть вниз по сравнению с «нулевым» уровнем употребления, а затем с увеличением дозы — линейно вверх.

Вред

Но с возможной пользой умеренной выпивки все, разумеется, не так-то просто. Даже легкое употребление алкоголя ассоциировано с повышенным риском развития некоторых видов рака. Особенно ярко это проявляется с раком груди у женщин: по некоторым данным, до 8 процентов случаев рака груди может быть связано с употреблением женщиной спиртных напитков. Алкоголь ассоциирован с повышенным риском развития опухолей головы и шеи (особенно в сочетании с курением), печеночноклеточного рака у людей с гепатитом С, колоректального рака (хотя данные тут противоречивы).

При этом рак поджелудочной железы ассоциирован только с сильным пьянством (например, 57 порций в неделю для мужчин), и то же можно сказать о панкреатите: судя по всему, его повышенный риск связан только употреблением больших доз алкоголя.

Нельзя не добавить, что даже незначительное употребление алкоголя, по некоторым данным, может повышать риск получения травм.

Пить или не пить

Учитывая множество этих факторов, врачи во всем мире не склонны советовать пациентам намеренно употреблять алкоголь «для здоровья». Позиция Всемирной организации здравоохранения до конца не ясна: в европейском отделении ВОЗ считают, что безопасного уровня употребления спиртного не существует, хотя в одном из докладов ВОЗ говорится о «низкорисковом» уровне — не более 20 грамм в день пять дней в неделю. И все-таки большинство мировых рекомендаций гласит: если уж человек все равно пьет, то ему можно продолжать пить, но умеренно. Во многих исследованиях ссылаются именно на американские нормы (они, например, содержатся в «Руководстве по питанию для американцев на 2015–2020 годы») — не более двух порций (по 14 грамм чистого алкоголя, соответствующих, напомню, примерно бокалу вина, банке пива или рюмке водки) в день для мужчин и не более одной для небеременных женщин.

Беременным алкоголь однозначно не показан: хотя у ученых недостаточно данных для того, чтобы говорить о вреде малых доз спиртного для плода, установить безопасный уровень употребления пока не получается, поэтому разумнее всего не испытывать судьбу. Кроме того, воздержаться даже от умеренного употребления стоит тем, у кого когда-то была алкогольная зависимость или случаи алкоголизма в семье, и всем, у кого есть связанные с алкоголем болезни печени или поджелудочной железы.