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Фотофакт: Сотни человек идут маршем по Киеву в память о белорусском герое

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  • 27.01.2019, 10:06
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Участники акции в честь Жизневского несли шестиметровый флаг в национальных цветах Беларуси и Украины.

Украинские и белорусские активисты приняли участие в шествии в центре Киева в память о Михаиле Жизневском, убитом во время Революции Достоинства в 2014 году, сообщает Цензор.НЕТ.

Участники марша двинулись от Михайловской площади и повторили маршрут, которым пять лет назад шла процессия во время прощания с Жизневским.

К акции присоединились члены белорусских Движения солидарности "Вместе" и центра "Сябры", а также местные активисты Народного Руха Украины, "Правого сектора" и УНА-УНСО, в которую входил Жизневский.

Участники несли флаги своих организаций, украинские и бело-красные белорусские флаги. От Михайловской площади они прошли к Софиевской, оттуда - на Крещатик и улицу Грушевского, где на месте предполагаемого убийства Жизневского установлен памятный знак.

Акция была согласована с властями Киева. Пешую колонну сопровождала полицейская машина, для прохода участников останавливали машины на проезжих частях.

Участники марша также несли шестиметровый флаг цветов украинского и белорусского флагов, а также скандировали лозунги "Слава Украине!", "Жыве Беларусь!", "Герои не умирают".

Акция завершилась минутой молчания у памятного знака Жизневскому.

Фото: censor.net.ua
Фото: censor.net.ua
Фото: censor.net.ua
Фото: censor.net.ua
Фото: censor.net.ua

Напомним, Михаил Жизневский стал одной из первых жертв Революции Достоинства. Он трагически погиб 22 января 2014 года от выстрела в сердце на улице Грушевского в Киеве. В июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины. Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной сотни.

Нина и Михаил Жизневские получали от украинского государства пожизненную пенсию как родители героя Небесной сотни. Украина также помогла в получении квартиры для семьи.


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