Юлия Тимошенко идет в президенты Украины: что обещает политик 4 27.01.2019, 10:44

Фото: Фото: ba.org.ua

Анализ заявлений одного из самых рейтинговых кандидатов.

23 января лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины. За день до этого в Киеве прошел съезд "Батьківщини", на котором Тимошенко рассказала о своей президентской программе.

Издание "ГОРДОН" проанализировало обещания одного из самых рейтинговых кандидатов.

Фото: Фото: ba.org.ua

"Форум объединения" Тимошенко

Торжественный съезд "Батьківщини" в столичном Дворце спорта, который выдвинул Юлию Тимошенко в президенты, проходил в день 100-летия украинской Соборности, позиционировался как "Форум объединения" и был организован с большим размахом, в том числе по амбициозности озвученных обещаний.

Первым на форуме выступил почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет, который говорил о получении томоса и важности единства украинцев. Первый президент Украины Леонид Кравчук в своем выступлении поддержал Тимошенко и заявил о необходимости нового курса для страны.

Замглавы "Батьківщини" Андрей Кожемякин для своего выступления надел военную форму с наградами. Также в зале присутствовали несколько десятков людей в военной форме, которых позже представили как защитников донецкого аэропорта – "киборгов". В качестве "лучшего дипломата Украины" на форуме выступал нардеп Григорий Немыря.

Во время съезда также опубликовали видеообращения экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, депутата Европарламента и президента Европейской народной партии Жозефа Доля, а также экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Фото: Фото: ba.org.ua

В зале присутствовали бывший вице-премьер-министр Украины в правительстве Николая Азарова Владимир Семиноженко, экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, экс-премьер-министр Анатолий Кинах и координатор движения "Справедливость", бывший советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко является конкурентом Тимошенко на президентских выборах.

Церковный вопрос

Выступая на съезде "Батьківщини", Филарет напомнил, что недавно Украина получила томос об автокефалии православной церкви, и сказал, что этому процессу способствовали президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, "но достиг этой цели нынешний президент Петр Алексеевич Порошенко".

Позже в своем выступлении Тимошенко подчеркнула, что главную роль в получении автокефалии сыграл Филарет.

"Именно благодаря этому великому человеку мы получили единую поместную церковь, именно благодаря патриарху Филарету украинская церковь стала духовной основой Украинского государства", – заявила лидер "Батьківщини".

Она пообещала продолжать поддержу Православной церкви Украины и "вместе двигаться дальше, чтобы получить еще и полноценную патриархию".

Стратегия мира и безопасности

Кандидат в президенты заявила, что организовала военный кабинет, который координируется нардепом Андреем Сенченко и разрабатывает план глубокой реформы армии по стандартам НАТО. Она пригласила в военный комитет боевых офицеров и ветеранов. На сцену пригласили группу защитников донецкого аэропорта, которые заявили, что хотят видеть Тимошенко главнокомандующим. Мужчина в военной форме прочитал стихотворение, в котором назвал ее "единственным политическим киборгом Украины".

Тимошенко заявила, что одним из самых эффективных главнокомандующих Украины была княгиня Ольга, во время правления которой страна увеличилась в размерах.

Фото: Фото: ba.org.ua

"Мы тоже про это с вами подумаем... Это шутка, шутка. Мы – мирное государство", – отметила лидер "Батьківщини".

Она намекнула на коррупцию в военной сфере при нынешнем главе государства и пообещала "не рассматривать войну как прибыльный бизнес". По словам Тимошенко, она организует "мощное наступление на дипломатическом фронте" и напомнит странам-гарантам про их обязательства по Будапештскому меморандуму.

"Мы настаиваем на применении достаточных по своей эффективности мер принуждения Российской Федерации к миру и освобождению Крыма и Донбасса. Мы настаиваем на существенном усилении военно-технической помощи, которая остро необходима стране для создания эффективной системы ПВО, возрождения Военно-морских сил и усиления наших возможностей", – подчеркнула Тимошенко.

Она пообещала, что мир в Украине настанет после победы над врагом, и подчеркнула, что "Донбасс и Крым – это Украина навсегда". Лидер "Батьківщини" добавила, что Украина при ее власти будет двигаться в направлении НАТО и ЕС.

"Наша безопасность – только в НАТО. Альтернатива – только бесконечное АТО", – заявила кандидат в президенты.

Новый курс

Тимошенко считает, что "все проблемы Украины, кроме войны, – это наших, украинских, рук дело" и стране нужна новая Конституция. Она рассказала, что ее команда подготовила Новый курс, который предусматривает "полную и кардинальную перестройку Украины во всех сферах".

"Я буду действовать немедленно и сильно, потому что алгоритм моей программы уже выписан и сформирован по дням и по часам", – заверила лидер "Батьківщини".

По словам кандидата в президенты, Украина может показать миру "такой высокий класс", что многие будут считать происходящее "новой эпохой в развитии человечества". Основой нового курса страны она назвала развитие образования и науки.

Тимошенко считает, что нужно вынести на референдум новую Конституцию Украины, в которой будут отменены неприкосновенность депутатов и "иммунитет" всех других должностных лиц. Число нардепов, по ее мнению, надо уменьшить с 450 до 350. Граждане, по новой Конституции, должны иметь право поменять любого чиновника "в тот момент, когда страна недовольна".

"Новая Конституция позволит процентов на 80 остановить коррупцию, остальное мы с вами доделаем в ручном режиме", – пообещала она.

Тимошенко считает, что Украина является "заповедником коррупционеров всемирного значения", а при новой власти в стране появилось "много классных, высокопрофессиональных, интеллектуальных коррупционных схем".

"Сегодня интеллектуальная власть. Коррупционные схемы совершенны. Я думаю, может быть, лучше, чтобы они не такие умные были, и не такие интеллектуальные, и не так сильно разговаривали на всех языках... Украину уже 28 лет мучает этот удав коррупции. А знаете, почему он бессмертный? Потому что его голова всегда находится на Банковой, всегда", – подчеркнула она.

По мнению Тимошенко, нынешний парламент никогда не примет новую Конституцию, поэтому в случае победы на выборах она пообещала сразу после инаугурации объявить всеукраинский референдум для утверждения нового Основного закона государства.

Лидер "Батьківщини" добавила, что хочет принятия новой Конституции до очередных парламентских выборов.

Фото: Фото: ba.org.ua

Планы в экономике

Тимошенко хочет, чтобы Украина за пять лет вместо экспорта сырья перешла к экспорту только готовой высокотехнологичной продукции. Для этого, по ее мнению, нужно создать тепличные условия для нового среднего класса Украины, сделать для всех предпринимателей доступными кредиты под 3–5% годовых, изменить налоговую систему и ввести единый налог на гектар земли для аграриев.

"За пять лет мы сделаем Украину полностью энергетически независимой. С собственным ядерным топливом, углем, газом и нефтью украинского производства", – продолжила она.

Лидер "Батьківщини" считает, что благодаря реализации ее программы уровень зарплат и пенсий в Украине за пять лет должен вырасти в 3,5 раза, чтобы достичь "хотя бы уровня соседней Польши".

Также она хочет после президентских выборов запустить масштабную программу микрокредитования, по которой украинцам без залога и на долгий срок будет предоставляться кредит на сумму около $100 тыс. под 3% годовых для начала предпринимательской деятельности. Эти деньги не будут выдаваться на руки, банк будет напрямую финансировать бизнес-инициативы. Кроме того, желающим будут предоставлять ипотечные кредиты под 3–5% годовых на покупку квартир без первого взноса.

Инфляции в стране, по словам Тимошенко, не будет.

Кроме того, в Украине введут обязательное медицинское страхование. При этом за детей и пенсионеров страховые взносы будет платить государство.

Тимошенко добавила, что это только самое необходимое, с чего надо будет начать. И пообещала широко распространить программу Нового курса среди украинцев.

Кандидат в президенты заверила, что результаты ее правления будут заметны уже в первые 100 дней.

"Я со всей ответственностью заявляю. Если я за первые 100 дней на посту президента не смогу сломать старую систему, не смогу показать вам очевидные результаты, я просто уйду с президентского поста, если я почувствую, что таких сил у меня нет. Именно такие гарантии для вас сегодня", – подчеркнула Тимошенко.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Второй тур выборов, в случае необходимости, пройдет 21 апреля. В таком случае инаугурация президента должна состояться до 31 мая. Парламентские выборы в Украине пройдут 27 октября.

В случае победы на президентских выборах первые пять месяцев правления Тимошенко пройдут при нынешнем составе Верховной Рады, где у ее политической силы нет контрольного пакета голосов. Согласно закону, правительство слагает полномочия перед новой Верховной Радой, а не перед новым президентом. Сейчас "Батьківщина" не контролирует правительство Украины. Каким образом, кроме объявления всеукраинского референдума, Тимошенко намерена провести глобальные изменения в стране в первые 100 дней президентства, она не сообщила.