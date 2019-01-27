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Несите мыло!

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 27.01.2019, 10:59
  • 3,579

Почему бы Путину и его министрам не пребывать в подобном зазеркалье?

Оказывается в России "за последние 6 лет сложился тренд на преодоление экономического неравенства в стране". И "это выгодно отличает Россию от США и большинства европейских стран, где, наоборот, тренд дошел до такого уровня, что это порождает политическую нестабильность, забастовки и т.д." И вообще, "с точки зрения социальной и экономической политики" мы во многом "опережаем весь остальной мир".

Это всё несет в интервью России-24 на Давосском форуме экономический министр Орешкин. Даже не знаем, стоит ли тут давать какой-то критический анализ сказанного - напомнить министру о нищании граждан пять лет подряд, которых обложили новыми поборами и войнами, росте числа долларовых миллиардеров в РФ, которых правительство одарило льготами и гос.деньгами и т.п...

Ну а что, почему бы Путину и его министрам не пребывать в подобном зазеркалье? Тут вам не Франция, не Армения, не Венесуэла. Тут страна терпил, готовая всегда, как в том анекдоте, "приносить с собой веревку и мыло" своим господам. Хотя, можно без веревки. Рабы власти еще пригодятся. Пока достаточно мыла, уважаемые россияне, - ну чтобы путинским чиновникам легче было вас... убеждать.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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