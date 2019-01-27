В Столбцах волк напал на людей 17 27.01.2019, 11:27

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Пострадали четыре человека.

Вечером 26 января в Столбцах волк напал на людей. Пострадали четыре человека. Животное ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома, передает tut.by.

Около 23.00 в милицию поступило сразу несколько сообщений о появившемся в городе агрессивном волке. В районную больницу обратились четыре человека — неподалеку от железнодорожной станции сначала волк напал на мужчину и женщину, затем в этом же районе — еще на одну пару прохожих. У пострадавших медики зафиксировали множественные укушенные раны.

Фото: УВД Миноблиспоклома

Милиция выехала на поиск животного, и буквально через несколько минут поступило сообщение от местного жителя — на улице 17-го сентября волк стал бросаться на его автомобиль.

«Для обезвреживания животного милиционером-кинологом группы задержания было использовано табельное огнестрельное оружие — автомат Калашникова. В результате — животное получило ранение лапы и скрылось сначала в направлении поля на окраине города, а затем — в расположенный неподалеку лесной массив. Там милицейскими нарядами животное было блокировано, а прибывшими членами БООР — обезврежено», — рассказали в милиции.

Случаи, чтобы здоровый дикий волк вышел к людям в город, крайне редки. Практически все подобные факты агрессии волка по отношению к человеку в крупных населенных пунктах единичны и все они объяснялись бешенством.