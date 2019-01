Хакеры опубликовали внутренние документы МВД России и Рособоронэкспорта 2 27.01.2019, 11:21

Фото: AndreyPopov/Depositphotos

Досье «Темная сторона Кремля» составляет 175 гигабайт.

Активисты группы Distributed Denial of Secrets, позиционирующие себя как "защитники транспарентности", в пятницу, 25 января, выложили в интернет объемный архив внутренней переписки и других документов ряда российских министерств и компаний, в том числе МВД РФ и российского экспортера оружия Рособоронэкспорт. Общий объем опубликованных данных, который хакеры окрестили "Темная сторона Кремля", составляет 175 гигабайт, сообщает dw.com.

Значительная часть документов касается участия России в военном конфликте в Украине, связей Кремля и РПЦ, бизнеса российских олигархов, а также деятельности ряда российских политиков и журналистов.

Месть за взлом серверов Демократической партии

По наблюдениям некоторых экспертов, данную акцию можно расценивать как ответ на атаку российскими хакерами серверов Демократической партии США перед президентскими выборами 2016 года, сообщает газета The New York Times.

Среди выложенных в сеть файлов находится также группа документов под названием "хакерское копье". Они касаются фальсификации российской стороной расследования крушения над Украиной пассажирского самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году.

По словам представителя группы Distributed Denial of Secrets Эммы Бест, сбор документов российской тематики не стоит считать преднамеренной местью за действия российских хакеров в 2016 году. "Однако это обстоятельство добавляет делу существенную иронию", - цитирует журналистку The New York Times.

По принципу WikiLeaks

Международная организация Distributed Denial of Secrets, основанная журналистской из Бостона Эммой Бест и ее единомышленниками, напоминает по принципу работы компанию WikiLeaks, приглашающую хакеров и информантов для публикации засекреченных документов. Кроме этого, активисты собирают воедино материалы однородной тематики, уже опубликованные в разных местах.

По информации The New York Times, часть данных из российского досье, касающихся российского МВД, организация Distributed Denial of Secrets предлагала в 2016 году WikiLeaks, однако получила отказ в публикации по причине того, что компания якобы не могла проверить достоверность этой информации.