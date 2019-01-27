Венесуэла отменила решение о высылке американских дипломатов 7 27.01.2019, 11:29

4,325

Узурпатор Мадуро дал «задний ход».

Власти Венесуэлы отступили от своего приказа, согласно которому персоналу посольства США необходимо было в течение 72 часов покинуть страну. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявления Министерства иностранных дел Венесуэлы (перевод – РБК).

В нем говорится, что в настоящее время ведутся переговоры об учреждении офиса, представляющего интересы США в Венесуэле, что позволит сотрудникам посольства США оставаться в стране, пока идут переговоры.

В заявлении сказано, что на переговоры о создании такого офиса отведено 30 дней и, если не будет достигнуто соответствующего соглашения, персоналу посольства придется покинуть страну.

Объявленный законно избранным парламентом узурпатором Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Соединенными Штатами в минувшую среду и дал сотрудникам посольства три дня на то, чтобы покинуть страну. Вашингтон отказался подчиниться его директиве, утверждая, что Мадуро больше не является законным президентом Венесуэлы. Новое решение властей Венесуэлы откладывает потенциальный конфликт между странами, отмечает AP.

Официальной реакции со стороны Вашингтона пока не последовало. Неназванный представитель госдепартамента США в беседе с «РИА Новости» заявил, что США не планируют закрывать свое посольство в Венесуэле. «У нас нет планов закрывать посольство. Наши приоритеты остаются прежними — безопасность и защита наших сотрудников и граждан США за рубежом. Временный президент Хуан Гуаидо предложил миссии США остаться в Венесуэле», — приводит агентство слова своего собеседника.