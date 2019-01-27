На каких авто ездили бы белорусы, если бы не «таежный союз» 21 27.01.2019, 11:36

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Иллюстрационное фото

Подборка, от которой водители сжимают кулаки.

В памяти белорусских автолюбителей еще свежи воспоминания о временах, когда покупка поддержанного авто в Европе или США была нормой. Ведь так мы жили на протяжении двух десятилетий. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, особенно в Беларуси, пишет abw.by.

Наша страна вступила в Таможенный союз, и со второй половины 2011 года для белорусских автомобилистов началась новая эра. И уже в 2018-м, спустя 27 лет после развала СССР, самым продаваемым автомобилем в Беларуси стала российская Lada…

Но мечтать ведь не вредно! Поэтому попробуем оторваться от суровой реальности и посмотреть, на каких авто сегодня могли бы ездить белорусы, не вступи наша страна в Таможенный союз, и сколько они могли бы стоить. Подбирать машины будем на двух популярных автомобильных сайтах: немецком mobile.de и литовском autoplius.lt. А растаможку считать по тарифам, действовавшим до июля 2011 года.

Начнем, пожалуй, с минивэнов, которых особенно не хватает на рынке Таможенного союза.

Volkswagen Sharan/SEAT Alhambra

Первое поколение "народных" минивэнов, пережившее в конце 2000-го глубокий рестайлинг, пользовалось огромной популярностью не один год.

Но автомобилей второго поколения, которое увидело свет без малого 10 лет назад, на наших дорогах немного. Конечно, можно предположить, что белорусам просто надоели практичные и вместительные однообъемники и вместо минивэнов они стали отдавать предпочтение бюджетным седанам и кроссоверам. Но версия, что именно высокие таможенные пошлины повлияли на предпочтения, выглядит немного правдоподобнее.

Цены на "народные" минивэны 2011-2012 г.в. на немецком mobile.de колеблются в районе 7400-9690$.

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Можно найти варианты дешевле, но мы решили исключить из поиска авто с повреждениями, после работы в такси и с пробегом более 300.000 км.

Итак, считаем. Растаможка машины с двухлитровым дизельным двигателем (1968 куб.см) по тарифу 0,4 евро за 1 куб.см обошлась бы в 900$…

Фото: abw.by

Добавляем расходы на дорогу (500$) - получаем полноценный 7-8-летний минивэн с двухлитровым дизелем за 8800-11.000$.

Фото: abw.by

В соседней Литве такой автомобиль можно приобрести за 9100-10.250$. Расходы на дорогу считать не будем, так как скидка 100-200$ от первоначальной цены покроет все транспортные расходы. Итог - 10.000-11.000$.

Фото: abw.by

В Беларуси цены на аналогичные автомобили колеблются от 15.500$ до 18.000$.

Продолжая тему минивэнов, нельзя пройти мимо чуть менее популярной пары Peugeot 807/Citroёn C8.

Фото: abw.by

Цены на автомобили 2010 г.в. на сайте mobile.de колеблются в районе 4700-5700$. Добавляем растаможку 900$ и расходы на дорогу 500$ - получаем 9-летние минивэны за 6100-7100$.

Автомобили 2014 года обойдутся дороже, где-то в районе 9000-9500$. И это за пятилетний полноценный европейский минивэн…

В Литве 807-е 2011 г.в. стоят порядка 4500-5650$. Добавляем растаможку 900$ - получаем 8-летний минивэн за 5400-6550$.

В Беларуси цены на аналогичные автомобили, правда, 2009 г.в. (предложений 2010-2011 годов нет) колеблются в районе 11.000-11.500$. Как говорится, почувствуйте разницу! А за единственный в предложениях экземпляр 2014 года придется отдать около 16.000$.

"Бюджетник" или BMW?

Фото: abw.by

Возможно, тем, кто получил "права" уже после 2011 года, трудно себе представить, но в то время белорусы пригоняли немало автомобилей премиальных брендов.

Давайте посмотрим, что можно было бы приобрести по цене какого-нибудь "бюджетника" не в базовой комплектации.

Как вам BMW 5-й серии 2011 года, которые с растаможкой и транспортными расходами обошлись бы в 11.300-12.000$, а оставшиеся деньги можно было бы потратить на первое ТО?! Схожие цены на BMW и в Литве.

Так, отправившись в эту соседнюю страну с 11.000$, можно стать владельцем дизельного BMW 2013 г.в. В базе объявлений ABW.BY цены колеблются в районе 16.000-17.500$ за аналогичные авто 2011 г.в. и в районе 18.000-20.000$ за 2013 год.

Audi A4 B8

Цены на Audi A4 2010-2011 г.в. в Германии - 7200-8000$. Добавляем уже стандартные 1400$ на пригон и растаможку - получаем Audi c двигателем объемом 1,8-2,0 л за 8600-9400$.

Можно найти интересные варианты и "посвежее", особенно если попадется автомобиль, за который можно вернуть НДС.

Фото: abw.by

Вот такой Audi 2014 г.в. с пробегом 187.000 км с учетом всех расходов в Минске обошелся бы около 10.500$. В Литве цены на А4 сопоставимы с немецкими, но помимо "европейцев" тут можно встретить авто из США.

Фото: abw.by

Цены - в районе 7400-8000$ за машины 2010-2011 г.в. В Минске такие могли бы стоить 8800-9400$. Конечно, при условии расчета таможенных платежей, действовавших до июля 2011-го. В базе объявлений ABW.BY цены стартуют от 10.000$ за аналогичные автомобили, оснащенные бензиновым двигателем, и от 11.500$ с дизелем. На удивление в случае с Audi разница не столь велика, как с предыдущими авто…

Фото: abw.by

Не оставим без внимания и одну из самых популярных в Беларуси автомобильных марок Opel. Возьмем машину D-класса Opel Insignia. Имея в кармане около 5000$, в Германии можно присматриваться к Opel Insignia 2010-2012 г.в. Выбор широк, на любой вкус и цвет, с различными объемами двигателя и вариантами кузова.

Такой автомобиль, приобретенный в Германии, с учетом растаможки и доставки был бы доступен за 6300-6500$. В соседней Литве 9-летние Opel стоят примерно столько же.

В базе объявлений ABW.BY цены на аналогичные автомобили составляют порядка 10.000$.

Добавив к бюджету буквально сотню долларов, можно приобрести Alfa Romeo 159 2010-2011 годов.

Фото: abw.by

Со всеми расходами получаем 6300-6900$ за авто из Германии с пробегом около 150.000 км. Цены на 159-е в соседней Литве схожи с немецкими.

Приблизительно все те же 6300$ за машины 2010-2011 гг. и около 7400$ за авто в версии TI.

В базе объявлений ABW.BY цены на аналогичные авто стартуют с 9500$ за машины 2008 г.в., а 2010 год оценивается в 10.300-13.500$. Автомобилей 2011 г.в. в продаже и вовсе нет.

Если денег в обрез

А давайте представим, что могли бы себе позволить белорусы с бюджетом 5000$. "Дешевые" авто будем искать в Литве, так как по опыту, полученному в сравнениях выше, разбежка в ценах между Германией и Литвой невелика, а тратить 10-20% стоимости машины на дорогу, возможно, и вовсе бессмысленно.

Рассмотрим несколько вариантов, которые непременно могли бы быть популярными.

Citroёn C5

Фото: abw.by

C5 второго поколения 2010-2011 г.в. в Литве можно приобрести по цене от 3500$ до 4200$. Большинство предложенных машин оснащено дизельным мотором 1.6, что делает растаможку еще меньше - какие-то 730$. В итоге Citroёn C5 вполне мог бы стоить порядка 4250-5000$. В Беларуси за такие авто просят около 8000$.

Фото: abw.by

Увеличив бюджет всего на несколько сотен долларов, можно смотреть в сторону Opel Astra J. Цены в Литве на авто 2010-2011 годов находятся в районе 4500$, добавляем растаможку 775$ - получаем Astra J за 5275$. В базе объявлений ABW.BY Opel Astra J стоит около 8000$.

Renault Grand Scenic

Фото: abw.by

Компактвэн Grand Scenic можно приобрести в соседней стране за 4000-4500$. Это будут авто 2010-2011 годов с дизельными двигателями объемом 1,5-1,9 л. С растаможкой Grand Scenic обошелся бы в 4800-5300$.

В Беларуси цены на аналогичные автомобили составляют порядка 8500$, все машины оборудованы двигателем 1.5.

Вердикт ABW.BY

Ответ на вопрос "Выглядел бы сегодня белорусский автопарк иначе?" очевиден. Разнообразия уж точно было бы больше. До 2011 года в нашу страну "тащили" буквально всё, от Acura до Jaguar. Конечно, "бюджетники" вряд ли исчезли бы с наших дорог, ведь они относительно доступны, просты, неприхотливы и справляются с задачей по перевозке из пункта А в пункт Б.

Но Таможенный союз фактически лишил большинство автолюбителей выбора. Формально никто не запрещает купить авто в Европе или США за 5000 евро и заплатить растаможку 5400 евро. Но цифры говорят сами за себя. Конечно, есть те, для кого бюджетный седан или хэтчбек - оптимальный вариант, но что делать другим, кто часто за рулем преодолевает большие расстояния и новому "бюджетнику" предпочел бы 8-10-летний седан бизнес-класса? Что делать многодетным семьям, которым необходим вместительный минивэн? В конце концов, что делать тем, кто хочет приобрести купе или кабриолет?