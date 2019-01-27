закрыть
27 января 2019, воскресенье, 14:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В католическом соборе на Филиппинах прогремели два взрыва

  • 27.01.2019, 11:59
  • 1,180
ФОто: AP

Погибли более 20 человек.

Два взрыва прогремели в воскресенье, 27 января, во время службы в католическом соборе в городе Джоло в провинции Сулу на юге Филиппин. В результате этих взрывов, по сведениям местной полиции, погибло более 20 человек, еще 70 получили ранения, сообщает dw.com.

Первый взрыв прогремел внутри собора, второй – на парковке перед церковью после прибытия на место служб безопасности, сообщает информагентство dpa.

Город Джоло расположен в 1000 километрах к югу от столицы Филиппин Манилы.

Мусульманское меньшинство на Филиппинах

В пятницу, 25 января, избирательная комиссия сообщила, что по результатам состоявшегося незадолго до этого референдума в южной провинции Филиппин Минданао будет образован новый автономный мусульманский район.

Большинство жителей Филиппин придерживаются католического вероисповедания, доля мусульман в населении страны не превышает десяти процентов. В последнее время представители Ислама не раз заявляли, что правительство страны недостаточно учитывает их интересы.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»