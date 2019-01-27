В католическом соборе на Филиппинах прогремели два взрыва 27.01.2019, 11:59

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ФОто: AP

Погибли более 20 человек.

Два взрыва прогремели в воскресенье, 27 января, во время службы в католическом соборе в городе Джоло в провинции Сулу на юге Филиппин. В результате этих взрывов, по сведениям местной полиции, погибло более 20 человек, еще 70 получили ранения, сообщает dw.com.

Первый взрыв прогремел внутри собора, второй – на парковке перед церковью после прибытия на место служб безопасности, сообщает информагентство dpa.

Город Джоло расположен в 1000 километрах к югу от столицы Филиппин Манилы.

Мусульманское меньшинство на Филиппинах

В пятницу, 25 января, избирательная комиссия сообщила, что по результатам состоявшегося незадолго до этого референдума в южной провинции Филиппин Минданао будет образован новый автономный мусульманский район.

Большинство жителей Филиппин придерживаются католического вероисповедания, доля мусульман в населении страны не превышает десяти процентов. В последнее время представители Ислама не раз заявляли, что правительство страны недостаточно учитывает их интересы.