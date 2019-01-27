Как Лукашенко «вскармливает» коррупцию в медицине

Как Лукашенко «вскармливает» коррупцию в медицине14
- 27.01.2019, 12:09
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Что стоит за словами о том, что «прощения не будет».
На днях стало известно о выходе на свободу из СИЗО КГБ одного из фигурантов «дела медиков». Речь идет о бывшем директоре Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александра Белецкого, у которого при обыске было обнаружено около полумиллиона долларов, пишет «Солидарность».
Любопытный момент: на портале tut.by заголовок новости об освобождении некоторое время находился по соседству с другим заголовком, в котором правитель грозит медикам, что коррупционерам «не будет прощения».
Пожалуй, это одна из лучших иллюстраций на тему борьбы власти с коррупцией, когда слова о бескомпромиссности идут рядом с действиями противоположного характера.