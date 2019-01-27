Партия «Громада и закон» выдвинула своего кандидата на пост президента Украины 2 27.01.2019, 12:19

Михаил Ильницкий

С 1980-х годов Михаил Ильницкий работал в системе МВД.

Партия Громада и закон выдвинула своего лидера Михаила Ильницкого кандидатом на пост президента Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

Решение было принято 26 января на съезде партии в Киеве.

Как отмечает агентство, Ильницкий создал 22 марта 2010 г всеукраинскую общественную организацию «Громада и закон», а 27 марта 2015 г свидетельство получила партия «Громада и закон».

С 80-х годов Ильницкий работал в системе МВД.

В 2006 году он был назначен на должность заместителя начальника департамента внутренней безопасности МВД.

Заместителем Ильницкого в партии Громада и закон является экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский.

В пятницу Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шестерых кандидатов на пост президента Украины.