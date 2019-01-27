10 образцов самого необычного и дорогого пива в мире 2 27.01.2019, 12:29

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Эти сорта любители напитка ищут по всему миру.

У пива миллионы поклонников во всем мире. За самыми вкусными и оригинальными сортами пива туристы ездят по всему миру и даже готовы платить за любимый напиток нешуточные суммы денег, пишет zelv.ru.

1. Space Barley, пивоварня Sapporo

Цена за ящик из 6 бутылок – 110 долларов.

Это первое пиво, прилетевшее прямо из космоса! В 2006 году японские и российские ученые отправили в полет на Международную космическую станцию (МКС) ячменные семена. Их посадили в почву, хранящуюся в служебном модуле «Звезда». Японский пивовар Саппоро (Sapporo) продает пиво, сделанное из растений, проживших 5 месяцев в космосе. Согласитесь, 110 долларов за ящик этого хмельного напитка кажется вполне разумной ценой, учитывая все обстоятельства.

2. Crown Ambassador Reserve

Бутылка емкостью в 750 мл будет стоить вам 90 долларов.

Это марка одного из самых дорогих сортов пива. Напиток поставляют из Австралии в очень ограниченном количестве. Это пиво настаивается в старинных французских бочках в течение 12 месяцев и разливается по бутылкам, которые обычно используют для шампанского. Crown Ambassador Reserve - своеобразная альтернатива вину, особенно учитывая, что в таком австрийском пиве 10,2% алкоголя.

3. Tutankhamun Ale

Цена за полулитровую бутылку – 75 долларов.

В 1990 году кембриджский археолог доктор Бэрри Кемп (Dr. Barry Kemp) обнаружил 10 пивоваренных залов, захороненных в египетских песках. Доктор Делвин Сэмуель (Dr. Delwen Samuel) проанализировал остатки напитка, чтобы оценить качество рецепта возрастом в 3 250 лет! Затем шотландский пивовар Джим Меррингтон (Jim Merrington) выпустил на продажу пиво, сделанное по этому старинному рецепту. Его первая бутылка была продана всего за 7,686 долларов, но впоследствии цена древнеегипетского эликсира возросла до 75 долларов. К сожалению, пивоварня Меррингтона закрылась в прошлом году, так что теперь вам не скоро удастся попробовать пиво, сваренное по рецепту, созданному для самих фараонов.

4. Sink the Bismarck, пивоварня Brewdog

Цена за 375 мл – 80 долларов.

Господин Брюдог (Brewdog) назвал это пиво «Sink the Bismarck» (Потопи Бисмарка) в честь крупнейшего линкора нацистской Германии, поскольку это была попытка пивоварни побить рекорд самого крепкого пива в мире, который принадлежал другой немецкой пивоварне – Schorschbräu. И им это удалось. В новом необычном пиве 41% алкоголя!

5. Utopias, пивоварня Samuel Adams

Всего 700 мл этого напитка стоят целых 150 долларов.

Это самое дорогое в США пиво. Оно выпускается в очень ограниченном количестве и только 1 раз в 2 года. Каждая партия выдерживается в хересе, бренди, коньяке и бурбоне в шотландских бочках сроком вплоть до 18 лет. Каждый купаж этого пива также имеет в своем составе кленовый сироп. Кстати, свободная продажа Утопиаса под запретом в 13 штатах Америки из-за высокого уровня алкоголя – 27%.

6. Schorschbock, пивоварня Schorschbräu

Бокальчик в 330 мл стоит 275 долларов. Со счетом 20 из 100 согласно рейтингу платформы ratebeer.com марка пива 2011 Schorschbock 57 признана самой крепкой в мире. А еще это почти самый дорогой хмельной напиток. Главный пивовар предприятия Георг Чойшнер (Georg Tscheuschner) заявляет, что новый более крепкий и выдержанный напиток непременно пошатнет 500-летние устои приготовления пива в Германии. Всего было разлито 36 бутылок этого пива, и каждая из них стоит 200 долларов. Ценители говорят, что в напитке присутствуют ореховые нотки со вкусом дымка, и это стоит каждого цента.

7. Jacobsen Vintage, пивоварня Carlsberg

Цена – 400 долларов за 375 мл. Датский бренд The Vintage Trilogy был создан в 2008 году, чтобы бросить вызов рынку вина и других алкогольных напитков класса люкс. Это пиво создано на основе ферментации семян во французских и шведских дубовых бочках в течение 6 месяцев. Говорят, что у него привкус ванили и кокоса. Ежегодно разливается по 600 бутылок, датируемых началом выдержки от 2008 до 2010 года. Вы даже можете купить одну и оставить ее дозревать до 2059 года, пока ореховый привкус не изменит свои свойства в худшую сторону, как утверждают производители. В общем, время еще есть.

8. The End of History, пивоварня Brewdog

330 мл этого пива стоят 765 долларов.

Занимая третью строчку в рейтинге самого дорогого в мире пива, это пиво, или точнее его создатели полагали, что наконец-то выйдут победителями из всех пивных войн. Но нет. Не помогла даже необычная тара... Всего существует только 12 бутылок пива этой марки. Во время приготовления элитного купажа светлый бельгийский эль был смешан с экстрактами крапивы и можжевельника, собранных в шотландских горах. Это стоящий бренд, заслуживший свое место в нашем топе.

9. Pabst Blue Ribbon 1844

Цена за 720 мл – 44 доллара. Нет, это не ошибка. Ни одна цифра не была убавлена или добавлена. Забавно, но пиво марки Pabst Blue Ribbon – одно из самых дешевых в США. А вот в Китае это элитное и самое качественное пиво, какое вы только найдете в магазине, и там оно стоит 44 доллара за бутылку, то есть в 44 раза дороже американского. Как это возможно, спросите вы. На самом деле это не одно и то же пиво. Китайское пиво Pabst Blue Ribbon 1844 – это напиток, сделанный из немецкого карамелизированного солода, прошедшего ферментацию в американских бочках для виски.

Главный пивовар этой марки Алан Корнхаузер (Alan Kornhauser) создал свой новый алкогольный напиток в качестве конкурентоспособной альтернативы дорогому винному бренду с местного рынка алкоголя класса люкс. За пределами Китая Pabst Blue Ribbon 1844 не продается.

10. Antarctic Nail Ale, пивоварня Nail Brewing

Цена за 500 мл варьируется между 800 и 1815 долларами.

Это особенное пиво, потому что 100% выручки с его продаж идет в фонд Sea Shepherd Conservation Society, занимающийся борьбой с охотниками на китов. Да-да, покупая этот эль, вы спасаете китов. То, как было приготовлено это пиво, вас просто потрясет! Волонтеры общества Sea Shepherd, воспользовавшись вертолетом, приземлились на айсберг посреди Антарктики, пробурили в нем большую дыру, взяли из нее кусок льда, расплавили его в Танзании, чтобы потом отправить для ферментации в Перу. Существует всего 30 бутылок этого спасительного напитка, и первая из них уже была продана за 800 долларов.