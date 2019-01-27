Появилось видео маршрута переброски ЧВК Вагнера в Венесуэлу 27.01.2019, 12:47

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Самолет из Африки летел через Парагвай.

Опубликована переброска российским самолетом Ил-96-300 наемников в Венесуэлу.

Днем ранее в распоряжении средств массовой информации оказались сведения о том, что Россия перебросила в Венесуэлу военнослужащих ЧВК «Вагнер».

Никаких официальных данных на этот счет пока что не поступало, однако в сети опубликовано видео, на котором представлен маршрут перелета российского самолета Ил-96-300 (RSD009), принадлежащего Специальному летному отряду (СЛО) «Россия», который вылетев с территории Африки, направился в Парагвай, откуда военнослужащие ЧВК «Вагнер» (по мнению специалистов – прим. ред.) направились в Венесуэлу.

На представленной видеозаписи можно увидеть, что борт СЛО «Россия» вылетел с территории африканского побережья и направился в Аусуньон (Парагвай), откуда уже другими самолетами, военнослужащие были переброшены в Венесуэлу.

Подробностей о подобном авиаперелете пока что нет, однако учитывая вместимость воздушного судна Ил-96-300, на нем вполне могли разместиться до 300 человек.