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Блокада Ленинграда: неудобные вопросы

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  • Максим Мирович
  • 27.01.2019, 12:52
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Официальная советская версия не выдерживает критики.

Ровно 75 лет назад, в последних числах января 1944 года была снята блокада Ленинграда — немецкие войска были отброшены на 60-100 километров от города, а в самом Ленинграде был в эту честь дан салют. Закончилась страшная страница истории, продолжавшаяся 872 дня — на протяжении всего этого времени в Ленинграде от голода, холода и болезней гибли люди — число потерь от блокады и по разным источникам составляет от 600 тысяч до 2 миллионов человек.

Тетка моей мамы по имени Галя после войны переехала в Ленинград — я часто слышал в ее пересказе истории бывших блокадников, а также описания "блокадных квартир", которые еще застала тетка в конце 1940-х годов — дома стояли с выбитыми окнами, паркета на полу не было (его весь сожгли в печах), а комнаты до самого потолка были черными от копоти — электричества в городе толком не было, и люди освещали квартиры самодельными "коптилками", сделанными из консервных банок.

В общем, это очень страшная история. Изучая материалы о блокаде, я всегда думал — а нельзя ли было хоть как-то уменьшить количество жертв, сделать что-то иначе, как-то помочь людям? И чем больше я изучал эту тему, тем больше неудобных вопросов у меня собиралось.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о блокаде Ленинграда и несколько неудобных вопросов по этой теме.

Официальная советская версия о блокаде Ленинграда.

Официальная советская версия о блокаде города Ленинграда рассказывает примерно следующее — город был взят в полное кольцо окружения с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. На момент сентября 1941 года в окруженном городе оставалось 2 миллиона 887 тысяч жителей. Далее официальная советская историография утверждает, что в ходе эвакуации 1941-43 годов из города было вывезено до 1 миллиона человек — тогда непонятно, откуда берется цифра в 2 миллиона погибших в ходе блокады, которую называют некоторые исследователи.

Для минимального снабжения города припасами существовала единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, под названием "дорога жизни". В летнее время снабжение проходило по воде, зимой — автомобильным и гужевым способом. По "дороге жизни" в город доставлялось минимальное количество продовольствия, которого все равно не хватало на всех жителей города — "блокадный" карточный паек составлял всего 125 грамм хлеба в день.

Военные предприятия в блокадном Ленинграде продолжили свою работу — что интересно, сотни танков, бронемашин, десятки бронепоездов и миллионы снарядов, которые были выпущены в городе во время блокады — спокойно покинули пределы города.

27 января 1944 года в ходе военной операции блокада была снята. Собственно, вот это в кратком пересказе и есть вся история блокады Ленинграда, о которой рассказывалось в советских книжках. А теперь я напишу несколько неудобных вопросов, которые возникают после прочтения официальной версии.

Почему не эвакуировали тех, кто не был занят на производстве?

Первый и главный вопрос, который у меня возникает — а почему, собственно, не эвакуировали тех, кто не был занят на военных производствах? Ну ладно, я могу еще понять, что функционирование военных заводов в Ленинграде было необходимостью — но почему не вывезли полностью всех остальных горожан, вроде музыкантов, конторских работников и прочих подобных категорий граждан? Помню, как на уроках музыки нам рассказывали о героическом оркестре, который в блокадном Ленинграде исполнял Седьмую симфонию Шостаковича, а какая-то бабушка отдала последнюю картошку, чтобы дирижер смог накрахмалить воротничок.

У меня возникает вопрос — а что все эти люди, включая бабушку, оркестр и дирижера, вообще делали в осажденном городе? Официально по "блокадным нормам" этим людям выдавали паек в три раза ниже, чем тем, кто был занят на производстве — а это значит, что фактически обрекали их на голодную смерть.

Напомню вам, что блокада продолжалась не месяц и не два, а более двух лет — неужели за это время нельзя было эвакуировать всех, кто не занимался в городе чем-то жизненно важным для военного дела? Можно возразить, что пропускной способности "дороги жизни" не хватило бы на всех желающих покинуть город — но тогда каким образом пределы осажденного Ленинграда покидали сотни единиц произведенной военной техники и миллионы снарядов? Впрочем, об этом ниже.

Почему в «спецстоловых» было все?

Второй и тоже очень важный вопрос, который меня беспокоит — а почему в блокадном городе, который согласно советской версии, был полностью отрезан от снабжения и получал только немного муки и других простейших продуктов по "дороге жизни", так неплохо питались и ни в чем себе не отказывали партийные чиновники? Историк Никта Ломагин написал книгу "Неизвестная блокада", в которой приводит цитаты из дневника инструктора отдела кадров горкома ВКПб Николая Рибковского, сделанную 9 декабря 1941 года:

"С питанием теперь особой нужды не чувствую. Утром завтрак — макароны или лапша, или каша с маслом и два стакана сладкого чая. Днем обед — первое щи или суп, второе мясное каждый день. Вчера, например, я скушал на первое зеленые щи со сметаной, второе котлету с вермишелью, а сегодня на первое суп с вермишелью, на второе свинина с тушеной капустой."

Петербургский историк Игорь Богданов в своей энциклопедии "Ленинградская блокада от А до Я" в главе "Спецснабжение" приводит следующие сведения — в архивных документах о блокаде нет ни одного факта голодной смерти среди представителей райкомов, горкомов, обкома ВКПб. А 17 декабря 1941 года Исполком Ленгорсовета разрешил Ленглавресторану отпускать ужин без продовольственных карточек партийным чиновникам. То есть, в блокадом Ленинграде функционировал ресторан.

В пищеблок Смольного входило несколько столовых и буфетов, которые и во времена блокады снабжались более чем неплохо. Столовые были разного уровня — в том числе была правительственная столовая "высшего разряда обслуживания", в которой было абсолютно все, как в Кремле — фрукты, овощи, икра, пирожные, молоко и молочные продукты, торты, батоны, булочки и шоколад. А еще в Смольном в блокаду круглые сутки было электричество, функционировала канализация, была вода и даже работал парикмахер и мастер по маникюру.

Что же получается? В осажденном и отрезанном от всех источников пропитания городе для "высшего сословия" было все? А откуда это все бралось, если город был "отрезан"? Может быть, были еще какие-то каналы поставки продовольствия, по которым везли икру и пирожные для партийных чиновников, о которых мы не знаем?

Откуда получали сырье для военной продукции и как ее отправляли?

Третий вопрос — собственно, каким образом из полностью блокированного города вывозилась продукция ленинградских военных заводов, а также по каким каналам в город поступало сырье для ее производства? Ну ладно, с сырьем понятно — тут можно сказать, что его запасы были собраны в гроде еще до начала блокады. Но вот как продукцию вывозили?

Хочу напомнить, что только за второе полугодие 1941 года из Ленинграда на фронт ушли 713 танков, более 3000 полковых и противотанковых орудий, почти 500 броневиков, более 10 тысяч минометов и даже 58 (!) бронепоездов. Также за этот период фрнот получили из Ленинграда более 3 миллионов снарядов и мин, 40 тысяч реактивных снарядов, а также и другую боевую технику. В разгар битвы за Москву из блокированного Ленинграда было отправленр более 400 полковых пушек, около 400 минометов и почти 40 тысяч бронебойных снарядов. Жуков прислал в Ленинград телеграмму: "Спасибо ленинградцам за помощь москвичам в борьбе с кровожадными гитлеровцами".

Собственно, вопрос — а каким образом все это покидало город? И почему в таком случае из него нельзя было эвакуировать тех, кто не был занят на производствах? В общем, сплошные вопросы...

Вместо эпилога.

Вместо эпилога хочется сказать вот что — полной правды о той войне мы не знаем, и узнаем еще очень не скоро — в России все военные архивы засекречены до 2040 года. Почему их засекречивают? Думаю, если полностью изучить все эти архивы, то война и ее трагические события, вроде блокады Ленинграда или гибели людей в Сталинграде, могут предстасть в несколько ином свете, чем они подавались в СССР...

Максим Мирович, ЖЖ и Facebook


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