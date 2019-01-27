«Съедобный аккумулятор» протестующих брестчан озадачил милицию 27.01.2019, 12:59

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ФОто: svaboda.org

В городе проводится «проверка».

Повестки явиться в опорный пункт Московский РОВД Бреста на улице Пионерской были направлены как минимум 5 противникам завода АКБ. 25 января в опорном пункте в рамках проверки по ПИКоАП по этому поводу был опрошен правозащитник Роман Кисляк. Об этом сообщил «Брестской газете» активист общественной кампании Дмитрий Андросюк.

«Мы пришли их поздравить с 11-летней годовщиной испытаний для подтверждения соответствия закупаемого оборудования установленным требованиям. В то время, когда технологии в мире развиваются семимильными шагами, слышать от этой компании об «инновационности», когда она планирует использовать такое «современное» оборудование, просто смешно» – прокомментировал ситуацию Дмитрий Андросюк.

Напомним, 15 января активисты общественной кампании против аккумуляторного завода пришли к офису «АйПауэр» и принесли торт в форме аккумуляторной батареи. Сладкий «аккумулятор» был украшен гвоздиками, двумя свечами «единичками» и съедобным «сертификатом». Кроме торта, активисты принесли поздравительное письмо и на словах поздравили сотрудников администрации аккумуляторного завода.

«10 января 2019 года исполнилось ровно 11 лет с окончания испытания китайского оборудования: линии по миксированию пасты, которая будет установлена на заводе по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ООО «АйПауэр» под Брестом. В честь этого активисты заказали торт в виде аккумулятора», – рассказал тогда активист Дмитрий Бекалюк.