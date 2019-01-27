Эксперты о «прозрачности» системы ЖКХ: Белорусы будут платить больше 3 27.01.2019, 13:24

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Какую роль во всем этом играют «тунеядские» комиссии?

Насколько прозрачна система ЖКХ, какую часть расходов на эти услуги возмещают белорусы, как будут оплачивать коммунальные услуги граждане не занятые в экономике?

На все эти вопросы эксперты отвечают в сюжете «Сильных Новостей».

Из видео можно узнать:

сколько горожане возмещают затрат на оказание услуг ЖКХ, субсируемых государством,

какие есть особенности формирования тарифов для разных групп населения, прежде всего «тунеядцев»,

какую роль играют «тунеядские» комиссии,

по координации работы по содействию занятости населения.