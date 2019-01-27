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Мадуро решил отклонить ультиматум ЕС

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  • 27.01.2019, 13:51
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Николас Мадуро
Фото: Maxim Shemetov / AP

Узурпатор не хочет объявлять о досрочных выборах.

Правительство узурпировавшего власть в Венесуэле Николаса Мадуро не приняло требование ряда стран Европейского союза (ЕС) о проведении выборов в течение восьми дней для признания Хуана Гуайдо временным президентом страны.

Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, передает издание El Universal.

Николас Мадуро о выступлении министра в СБ ООН написал в своем твиттере.

Свои требования Испания, Франция, Германия и Великобритания озвучили накануне. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно решать свое будущее», а премьер-министр Испании Педро Санчес призвал «немедленно провести чистые и демократические выборы» в этой стране.

Напомним, что 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Ранее агентство Reuters сообщило, что его полномочия признал военный атташе страны в США Хосе Луис Сильва.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом».


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