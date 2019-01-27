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«Поставили знак у единственной круглосуточной аптеки, штрафуют и улыбаются»

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  • 27.01.2019, 14:22
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Крик души водителя из Лиды.

«Расскажу историю, которая произошла сегодня со мной, — пишет читатель nn.by Александр Валейша из Лиды. — В нашем городе для зарабатывания денег в бюджет был установлен знак «Остановка и стоянка запрещены» около единой круглосуточной аптеки. Ближайшая стоянка — где-то метров 400 от нее. Все мы знаем, как дорога каждая минута, когда экстренно нужны лекарства. Например, как у меня сегодня, когда у маленького ребенка впервые поднялась температура. Поехали в аптеку за цефеконом. Вызвали такси, и таксист, который оказался ЧЕЛОВЕКОМ, несмотря на то, что грозит штраф, остановился под знаком. И что бы вы думали? Да, появилось ГАИ. Далее — объяснение ситуации, которое никому не интересно, и штраф — с улыбкой на лице.

Так, водитель нарушил. Безусловно.

Один вопрос: ставить запретительный знак у единой круглосуточной аптеки в немаленьким городе — такая уж необходимость? Халатность? Или циничное намерение? Там всегда найдется с кого «бабла срубить». Результат: цефекон мне стоил 1 р. 70 коп. + 25 рублей штраф (я виноват, я и платил)», — пишет водитель из Лиды, которого эта ситуация очень обидела.


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