закрыть
27 января 2019, воскресенье, 14:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Опубликовано видео крушения российского бомбардировщика в Мурманской области

  • 27.01.2019, 14:26
  • 1,670

При приземлении самолет разваливается на две части и вспыхивает.

В интернете появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 в городе Оленегорске в Мурманской области. Запись опубликована на YouTube. На кадрах видно, что при приземлении самолет разваливается на две части и вспыхивает, сообщает РБК.

Бомбардировщик потерпел крушение на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске 22 января. Как ранее сообщили в Минобороны, военный самолет совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта на борту.

Причиной аварии, по данным ведомства, стало попадание самолета в снежный заряд. СМИ также сообщали, что катастрофа могла произойти из-за ошибки пилотирования.

В результате аварии погибли три члена экипажа. Летчик, пилотировавший бомбардировщик, находится в удовлетворительном состоянии, угрозы его жизни нет, сообщало Минобороны.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»