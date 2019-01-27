Опубликовано видео крушения российского бомбардировщика в Мурманской области 27.01.2019, 14:26

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При приземлении самолет разваливается на две части и вспыхивает.

В интернете появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 в городе Оленегорске в Мурманской области. Запись опубликована на YouTube. На кадрах видно, что при приземлении самолет разваливается на две части и вспыхивает, сообщает РБК.

Бомбардировщик потерпел крушение на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске 22 января. Как ранее сообщили в Минобороны, военный самолет совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта на борту.

Причиной аварии, по данным ведомства, стало попадание самолета в снежный заряд. СМИ также сообщали, что катастрофа могла произойти из-за ошибки пилотирования.

В результате аварии погибли три члена экипажа. Летчик, пилотировавший бомбардировщик, находится в удовлетворительном состоянии, угрозы его жизни нет, сообщало Минобороны.