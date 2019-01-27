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Вам, месье Франц, слабо?

  • Леонид Судаленко
  • 27.01.2019, 14:31
Леонид Судаленко

Товарищи пропагандисты, люди вас уже не читают.

Друзья! Областная передовица в Гомеле не прошла мимо Международной правозащитной премии, которую мне вручили в конце прошлого года в Франции.

Сравнивая премию с бусами для папуасов идеологический рупор озаботился протестными акциями в самой стране награждения.

"Неужели у «себя дома» французская организация не смогла найти более достойных кандидатов, и ей понадобилось награждать иностранных?", - вопрошает прячущий истинное лицо то ли мужик, то ли женщина Мирослава Франц.

В принципе для местного разлива - ничего нового. Прикормленные люди, называющие себя журналистами и поставленные вещать о заговорах и двойных стандартах рассчитывают, что "пипл схавает".

Товарищи пишущая братия из Гомельской правды! Наш мир меняется стремительно и настолько, что "пипл уже не хавает" ваши тексты! Любая более-менее раскрученная страничка в соцсети сегодня имеет на порядок выше аудитории чем вся ваша редакция.

Поисковики в сети Интернет показывает, что присужденная мне французская премия вручается уже 30 лет ежегодно 5 лауреатам, достигшим результатов по всему миру в правозащитной деятельности. И вне зависимости от политической ситуации в самой Франции. Это и есть демократия.

Однако видимо не для вас, товарищи из Гомельской правды! Советую, пока не остались без дел, искать независимые редакции или переходить во фриланс.

Например, стало известно, что в одном из сельхозпредприятий Светлогорского района зарплату не выплачивают уже более полгода! Люди в отчаянии, готовы не только говорить, но и действовать! Мирослава Франц, - или как вас там, месье, слабо? Или напишете? Контакты у меня есть. Считайте это официальным обращением гражданина в государственный орган...

Леонид Судаленко, «Фейсбук»


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