Офшоры, санкции и сжиженный газ: почему загорелись танкеры в Керченском проливе 27.01.2019, 14:47

Фото: dpa

«Тортуга» в нейтральных водах Черного моря.

В водах Черного моря у крымского побережья идет операция по тушению пожара на газовых танкерах Candy и Maestro. Оба загорелись в нейтральных водах южнее Керченского пролива еще 21 января. Тогда удалось спасти только 12 моряков из 31 члена экипажа обоих судов - граждан Индии и Турции. Еще десять тел достали из моря во время поисковой операции. Судьба шестерых моряков остается неизвестной, но шансов на их спасение после нескольких суток в море уже нет, сообщает DW.

Очередные жертвы "моря позора"

Пожар на Candy и Maestro - уже вторая крупная катастрофа в Черном море с начала года. В отличие от сухогруза Volgo-Balt 214, затонувшего 7 января у берегов Турции и построенного еще в 1970-х годах, возраст теплоходов был не столь внушительным. По данным открытого морского реестра Equasis, Maestro и Candy были построены в 1990 и 1992 годах соответственно, при этом срок эксплуатации газовых танкеров обычно составляет 40 лет.

Впрочем, тот же реестр указывает, что в ходе инспекций, которые оба танкера в последний раз проходили в российском порту Темрюк, были обнаружены многочисленные нарушения. Так, на Maestro в октябре 2018 года зафиксировали повреждения рулевого механизма и коррозию палубы, а на Candy двумя месяцами ранее - неисправность противопожарной системы и системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Из-за повсеместных нарушений безопасности судоходства Международный союз транспортных работников (ITF) уже не первый год называет Черное море "морем позора". Инспектор ITF в российском порту Новороссийск Ольга Ананьина рассказала DW, что не смогла найти ни документов о техническом состоянии судов во время их последнего захода в Темрюк, ни подтверждения страхования экипажа и груза. "Единственное, что утешает, - в этом пожаре удалось спасти хотя бы 12 моряков. Сейчас они в Керчи в относительно нормальном состоянии", - говорит она.

Тропические острова и сирийские санкции

Поиск владельцев сгоревших судов - непростая задача. Оба танкера неоднократно были переименованы. Так, Candy во время последней проверки в августе 2018 года носил имя Venice, а еще до того - Green Energy, а у Maestro за последние четыре года имя менялось девять раз. Оба танкера ходили под "удобными" флагами Танзании, а до 2017 года - Монголии, страны, которая вообще не имеет выхода к морю. Система "удобных" флагов обычно обеспечивает судовладельцам низкие регистрационные и портовые сборы и невысокие требования к квалификации экипажа.

Официальными владельцами Candy и Maestro значатся компании Milano Shipping и Maestro Shipping с Ангильи - заморской территории Великобритании на Карибах, известной офшорной зоны. Однако в действительности за офшорной регистрацией скрывается турецкая компания Milenyum Denizcilik Gemi - именно она указана как конечный владелец танкеров в санкционном списке министерства финансов США. В прошлом году суда оказались там за поставки сжиженного газа правительству сирийского президента Башара Асада.

DW пыталась получить комментарии у руководства Milenyum Denizcilik Gemi с офисом в Стамбуле. Однако телефоны компании не отвечали, а ее сайт на момент публикации статьи был заблокирован.

Оба танкера упоминаются и в украинском "черном списке" судов, которые заходили в крымские порты, закрытые украинской властью после аннексии полуострова Россией. Как отмечает Андрей Клименко, руководитель мониторинговой группы "Майдан иностранных дел", отслеживающей судоходство в азовско-черноморском регионе, Candy и Maestro неоднократно загружались в газовом терминале керченского порта, построенном еще до аннексии для поставки казахстанского сжиженного газа.

"Тортуга" в нейтральных водах Черного моря

Обстоятельства катастрофы дают основания полагать, что и на этот раз газовые танкеры были использованы для незаконной перевозки топлива, отмечает российский морской эксперт, редактор сайта открытой базы данных судов и портов Fleetmon.com Михаил Войтенко. Свидетельством этого является тот факт, что оба судна перед пожаром двигались с выключенными системами идентификации (AIS).

Андрей Клименко в разговоре с DW обращает внимание и на место, где произошел пожар. "Этот участок в нейтральных водах южнее Керченского пролива известен как "Тортуга" (Карибский остров, в XVII веке - центр пиратства. - Ред.). Это популярное место перевалки груза с борта на борт. Обычно этот способ используют, чтобы не заходить в крымские порты или чтобы обойти другие санкции", - рассказывает Клименко. Спикер украинского фонда помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко также подтверждает, что указанный участок моряки в частных беседах упоминают, как место незаконной перевалки. Именно в этом месте во время перегрузки зерна в 2017 году затонул турецкий сухогруз Geroi Arsenala.

По данным российских спасателей, пожар на Candy и Maestro начался, когда они стояли борт о борт. Это дает основания полагать, что происходила перегрузка газа с одного танкера на другой - крайне опасная и, очевидно, незаконная операция, отмечает редактор сайта fleetmon Михаил Войтенко. По данным навигационных систем, за день до пожара Candy отправился из российского порта Темрюк в Краснодарском крае в ливанский порт Захрани. В российском порту судно взяло на борт 5,8 тыс. тонн сжиженного газа при проектной грузоподъемности в 5 тысяч тонн.

В украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий предположили, что Candy и Maestro могли перевозить газ, незаконно добытый на украинском шельфе мощностями "Черноморнефтегаза" - госпредприятия, "национализированного" российскими властями после аннексии Крыма. Впрочем, Андрей Клименко считает это невозможным, ведь танкеры предназначены для перевозки сжиженного углеводородного газа (LPG), который поставляется в терминалы в Керчи и Темрюке из Казахстана. "Мне не до конца понятны причины этой опасной перевалки в открытом море: на обоих танкерах и на их судовладельце негде клейма ставить из-за санкций. И если одно судно зашло в порт и приняло груз, то почему это не смогло сделать другое?" - рассуждает он.

Директор газового терминала в Темрюке Анатолий Мизало заявил агентству ТАСС, что ему ничего не было известно о планах танкеров. Всю ответственность за возможную перегрузку газа с борта на борт он возлагает на капитанов судов. По информации российских СМИ, оба они выжили, но комментариев от них пока не поступало.