Советская ошибка дипломатов Лукашенко 27.01.2019, 14:51

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ВЛАДИМИР МАКЕЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Подчиненным Макея следует почитать брошюру Митрофана Довнар-Запольского.

Беларуская дипломатическая служба отметила 100-летний юбилей. По крайней мере, так утверждает Министерство иностранных дел нашей страны, потому что эксперты и историки не соглашаются, что эта дата уместна, сообщает «Белсат».

История беларуской дипломатии может насчитывать не одно столетие, а целых… 8. Куда уходят корни нашей дипломатической традиции?

22 января 1919 года – эту дату власти Беларуси взяли за точку отсчета новейшей истории беларуской дипломатии. Именно в этот день появилось первое сообщение о создании комиссариата внешних дел Советской Социалистической Республики Беларусь.

«Дата выбрана крайне неудачно, и она не отражает всей значимости дипломатических усилий беларусов, беларуского народа в отстаивании своей государственности и в защите своих интересов», – считает политолог Алесь Логвинец.

Среди прочего, эта дата минует историю БНР как первую попытку восстановить беларускую государственность в XX веке.

«Можно задать риторический вопрос: БССР, созданная большевиками, делала то, что делала БНР? Может ли Макей или его помощники привести пример публикации брошюры Довнара-Запольского «Основы государственности Беларуси на нескольких европейских языках?» – говорит Логвинец.

Дипломатические миссии Белорусской Народной Республики объездили много стран, отстаивая право на государственность беларусов как народа. А потому, по мнению эксперта, именно внешнеполитические усилия основателей БНР были началом современной беларусской дипломатии.

Хотя её корни уходят гораздо глубже.

«Первый известный документ о беларуской дипломатии, о стопроцентной международной дипломатии, международные отношения – это 1229 год, договор Смоленска с Ригой», – рассказывает доктор исторических наук Александр Кравцевич.

По словам историка, в то время Смоленск был главным городом на востоке Беларуси, который подчинил себе Витебск и Полоцк.

«Есть фамилии этих послов. Это священник Еремей и сотский Пантелей. То есть есть фамилии первых беларуских дипломатов XIII века. Есть в рижском архиве протокол этого договора. Там 35 статей, все расписано. Пожалуйста, бери и пользуйся», – говорит Кравцевич.

Тем не менее потомки старинных дипломатов предпочитают советскую историю. А она, по оценке специалистов, не имела больших достижений.

«Можно, конечно, считать большим достижением то, что Беларусь была среди государств-основателей Организации Объединенных Наций, но мы знаем цену этого решения – полная зависимость. И известно, что Сталин это пролоббировал только с точки зрения своих собственных интересов», – добавляет Алесь Логвинец.

В то же время в 90-ые годы, во время восстановления беларуской государственности, этот опыт и статус оказались полезны. С тех пор сменилось несколько министров иностранных дел. За дипломатию современной Беларуси на протяжении последних 7 лет отвечает Владимир Макей. По его словам, в нашей стране сформировалась своя дипломатическая школа. И действительно, уровень подготовки беларуских дипломатов высоко оценивают в том числе за границей.

«Это дипломаты наивысшего пилотажа, это дипломаты с большой буквы, подготовленные к выполнению любых функций. Другое дело, какие политические заказы, какие решения им приходится выполнять. Неслучайно беларуские дипломаты рано седеют. Потому что те задания, которые они выполняют, во многих случаях им противоречат как людям», – думает бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Одним из самых больших поражений беларусской дипломатии в новейшей истории эксперты называют кризис в отношениях с Соединенными Штатами. В 2006 году Вашингтон ввел санкции против руководства Беларуси и ряда предприятий в ответ на арест экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда Минск выслал посла США из Беларуси. Соединенные Штаты выслали беларуского посла в ответ. Полноценные дипломатические отношении не возобновили до сих пор.

Но если говорить о позиции Беларуси в мире, то на следующие 100 лет эксперты желают большей активности на международной арене. Как раз в эти дни в швейцарском Давосе проходит влиятельный Всемирный экономический форум, на который в очередной раз не поехал ни один высокий представитель нашей страны.