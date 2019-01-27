Правящая партия Японии: Четыре Курильских острова – наша исконная территория 2 27.01.2019, 14:08

Токио не изменил позиции по Курилам после встречи Абэ с Путиным.

Правительство Японии не изменило свою позицию в отношении всех четырех Курильских островов, которые Токио считает своей законной территорией. Об этом заявили в аппарате правящей Либерально-демократической партии Японии, сообщает newsader.com.

"Четыре острова являются нашей исконной территорией", – сказал в эфире NHK заместитель генерального секретаря партии Коити Хагиуда, подчеркнув, что это "базовая позиция" японского правительства.

Комментируя сложности в переговорном процессе с Россией, он заявил, что к заключению мира и передаче всех островов Японии следует двигаться "постепенно, шаг за шагом".

22 января российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили на встрече в Москве Курильские острова и мирный договор.

По итогам Второй мировой войны в состав СССР вошли территории Сахалина и Курильских островов, ранее принадлежавшие Японии. Стороны так и смогли подписать мирный договор из-за отсутствия в нем указания на территориальную принадлежность островов. По мнению Токио, они являются частью префектуры Хоккайдо. Москва настаивает на российском статусе указанных территорий. Токио отказывается подписывать мирный договор до того, как Россия согласится передать все четыре острова японской стороне. Наблюдатели сообщают о готовности Токио смягчить свою позицию, ограничившись требованием о возврате двух островов.